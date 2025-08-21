Las opciones de Fede San Emeterio tras salir del Cádiz CF

El Cádiz CF anunció el pasado 6 de agosto la rescisión del contrato de Fede San Emeterio un año después de renovarlo por dos años después de acabar su vínculo tras el descenso de los amarillos a Segunda División. El pivote defensivo es ahora agente libre y ahora estudia las ofertas que tiene sobre la mesa.

Todo apunta a que el medio jugará el curso 2025-26 en Segunda División o Primera Federación salvo que abra una etapa en el extranjero. Si firma por un conjunto de la categoría de plata, pasaría a ser adversario de la escuadra gaditana.

La Cultura y Deportiva Leonesa, recién ascendido a Segunda, ha preguntado por el ex del Cádiz CF, según informa a Ánfel García, que añade que la Ponferradina (grupo 1 de Primera Federación) va a por el futbolista con la idea de fortalecer su proyecto que persigue el ascenso.

En el caso de que Fede San Emeterio se incline por la propuesta del club de Ponferrada, coincidiría en la plantilla con el delantero Borja Vázquez, cedido por el Cádiz CF para la presente campaña. El jugador maneja otras opciones y no tardará en tomar una decisión una vez que ya ha comenzado el curso en el caso de LaLiga Hypermotion.