Carlos Fernández, el ex del Cádiz CF que busca renacer en Segunda

La Real Sociedad y el Mirandés han hecho oficial la cesión de Carlos Fernández al club jabato para la presente campaña, tras jugar el curso pasado en el Cádiz CF. Finalmente llega cedido, sin opción de compra, pese a que fuentes cercanas al club de Anduva filtrarán semanas atrás que seguramente lo haría en propiedad, dado que le restan dos años de contrato con los donostiarras y no cuenta para el club.

Sea como fuere, el jugador llega a Miranda para tratar de reencontrarse con su mejor nivel en la categoría de plata vistiendo la elástica rojilla, siguiendo el camino de otros tantos ‘veteranos’ que han resurgido a orillas del Ebro, tales como Raúl Fernández o Tachi.

A nivel económico, el Mirandés sólo se hará cargo de unos 200.000 euros de su ficha, en torno a una quinta parte de sus emolumentos, como informó Radio Euskadi. Tras el acuerdo entre ambos clubes, que se cerró de manera fácil y sencilla, el jugador necesitó de una comunicación con Fran Justo para acabar dando luz verde a su salida.

Ha pesado mucho la posibilidad de sumar muchos minutos en Segunda. Carlos Fernández jugó cedido en el Cádiz CF la pasada campaña, donde acumuló 32 encuentros y solo un gol. Unos números muy pobres por parte del sevillano.