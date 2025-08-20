Leganés-Cádiz CF: horario y dónde ver en TV

El Cádiz CF inició el pasado fin de semana una nueva campaña en LaLiga Hypermotion, la Segunda División del fútbol español, con una victoria corta pero plácida frente al Mirandés por uno a cero. El encuentro estuvo condicionado por la expulsión por roja directa de Iker Córdoba antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, por lo que no sirvió para poder medir el nivel de los amarillos a estas alturas de temporada.

La segunda jornada, sin embargo, si servirá para tomarle el pulso al equipo dirigido por Gaizka Garitano. El conjunto cadista visitará el estadio Ontime Butarque para enfrentarse al Leganés en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

La escuadra madrileña parte como favorito al ascenso a LaLiga EA Sports por su condición de recién descendido. Será un partido de reencuentros ya que en el banquillo rival se sentará Paco López, exentrenador del Cádiz CF la pasada temporada que fue destituido por los malos números en el arranque liguero.

Para este encuentro, Gaizka Garitano no podrá contar con el concurso de David Gil, Fali, Mwepu y Luis Hernández por lesión. Por su parte, Paco López solo cuenta con la baja de Rubén Pulido.

Horario del Leganés-Cádiz CF

El encuentro entre el equipo pepinero y el cuadro gaditano correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotivon se disputará el viernes 22 de agosto en el estadio Ontime Butarque a partir de las 21:30 horas.

Dónde ver el Leganés-Cádiz CF

El partido que protagonizarán los conjuntos dirigidos por Gaizka Garitano y Paco López se podrá ver a través del canal LaLiga Hypermotion TV, disponible en las principales plataformas de televisión de pago como Movistar Plus+, Orange o DAZN, entre otras. Además, se podrá seguir a través de la retransmisión en directo de Diario de Cádiz.