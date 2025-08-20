Un caso inédito en el próximo rival del Cádiz CF

La situación de Juan Cruz en el Leganés es cada día más complicada y parece haber llegado al límite. El futbolista del próximo rival del Cádiz CF tenía en mente desde el descenso a Segunda cambiar de destino y así lo pidió, sabedor de que equipos como el Rayo Vallecano o el Alavés pelean su fichaje.

Todos ellos han ofrecido una cantidad cercana a los cinco millones de euros, que es su valor actual de mercado según el portal especializado 'Transfermarkt'. Sin embargo, todos ellos han recibido una respuesta negativa por parte del conjunto madrileño. Y es que el Leganés no levanta el pie y no baja de los diez 'kilos'.

El Leganés, a través de su director deportivo, Andrés Pardo, cargaba contra Cruz y le exige respeto: "Aquí hay una parte a la que exigimos un respeto. Hay un contrato firmado. Pero siempre va a ser bajo lo que nosotros queremos. Si no, el chico va a seguir aquí. No vamos a aceptar ninguna presión. No porque un jugador pueda estar enfadado o quiera tomar una decisión, el club va a ceder. El club cederá si el club ve conveniente que esa oferta es buena. Sino no la vamos a aceptar. Da igual que se enfade".

Llegado a este punto y con el futbolista unido al día a día del grupo, sigue buscando marcharse y podría optar por una medida que ningún futbolista ha hecho antes. Según MARCA, el atacante vive un momento de "máxima tensión, preocupación y ansiedad" que se ha juntado con una paternidad que no está disfrutando. Esto le está llevando a plantearse solicitar al Leganés el permiso de paternidad; algo nunca visto en España en un futbolista.

Cabe recordar que los jugadores profesionales, al igual que cualquier otro trabajador, tienen derecho a solicitar el permiso de paternidad en España. Este permiso, que actualmente es de 16 semanas, les permite disfrutar de tiempo libre remunerado para estar con su recién nacido y cumplir con sus responsabilidades parentales. Aunque la legislación lo contempla, la realidad es que no lo utilizan.