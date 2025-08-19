El reencuentro de Paco López con el Cádiz CF: lo que mal empieza...

El Cádiz CF no perdía el tiempo hace algo más de un año y el 1 de junio anunciaba la llegada de Paco López al banquillo para la 'operación retorno'. Con el doloroso descenso de Primera muy fresco, el club daba por acabada la etapa de Mauricio Pallegrino para poner el equipo en manos del veterano entrenador valenciano. Una decisión muy aplaudida desde un primer momento por los logros de Paco en el Levante y el Granada.

El calendario ha querido que el primer desplazamiento del Cádiz CF dé paso al cara a cara con el Leganés de Paco López, el entrenador cuyo proyecto fue fallido la pasada campaña. Paco se reencontrará con el amarillo que tanto le ilusionó el curso anterior pero que, en su caso, fue gafe. Se cumplió a rajatabla aquello de "lo que mal empieza...", y no solo por el 'babuchazo' del Real Zaragoza (0-4) en la primera jornada, ya que la planificación empezó y acabó igual.

Paco López y su idea tan definida del fútbol sobre el césped fue todo lo contrario a la plantilla que se configuró. nada que ver con Garitano ahora poniendo en práctica la 'operación escoba' para quitarse de encima a muchos jugadores, Paco se quedó con futbolistas con un reciente pasado en Primera que él entendía que era argumento suficiente para creer en ellos. Entendió mal, le vendieron otra historia o todos se vieron desbordados por el pobre rendimiento del Cádiz CF.

La cuestión es que a Paco López se le hizo muy cuesta arriba tirar para adelante, afectado por el entorno tan enrabietado con el presidente, Manuel Vizcaíno, y el divorcio de la grada con el equipo. Y con un difícil cuadro personal por la DANA que destrozó parte de Valencia y la vida de muchos paisanos.

El ex técnico se mantuvo fuerte ante la adversidad, creyendo en lo que hacía a pesar de que los resultados anclaron al equipo en las posiciones que llevan a Primera Federación y soportado partidos que, al margen del resultado, tenían una lectura imposible.

La cuerda se fue debilitando a pesar de la confianza de la cúpula del Cádiz CF en su labor, hasta que en diciembre -tras caer en Elche con remontada de los locales (2-1)- se acabó la etapa del valenciano.

Un entrenador que hace un año era objeto de deseo de media Segunda División, y que eligió el Nuevo Mirandilla sin existir compatibilidad entre su idea de fútbol y el plantel con el que tuvo que trabajar durante cinco meses.