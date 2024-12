El Cádiz CF, tocado y hundido en Elche (2-1)

Siempre pasa algo para el Cádiz CF no logre la victoria. En Elche lo tenía todo a favor con 0-1 pero la tonta expulsión que se buscó Brian Ocampo al comienzo de la segunda mitad echó por tierra el objetivo más el objetivo más ambicioso y se acabó llevando una derrota (2-1), otra más que no hace sino confirmar una caída libre que no tiene fin.

El Cádiz CF se derrumbó tras quedarse con diez futbolistas. Desapareció y su afán defensivo no fue suficiente. Tampoco las paradas de David Gil. Los dos goles en la recta final (uno de ellos en el alargue) llevaron a los amarillos a la dura realidad. Si algo o alguien no lo remedia, el descenso a Primera Federación empieza a tomar forma.

Paco López tiró de lógica con los mimbres limitados que tenía dada las numerosas bajas que había en la expedición cadista. Fali ocupó la plaza del sancionado Víctor Chust y Javier Ontiveros regresó al once tras cumplir sanción. Iván Alejo se encargó una vez más del lateral derecho.

Los amarillos realizaron un enorme despliegue físico en el arranque con una presión asfixiante en la parte alta, con Brian Ocampo en banda derecha y Ontiveros en la izquierda. El marbellí aprovechó la primera que tuvo tras un error de bulto de Raúl Guti. En el minuto 8, el jugador local se equivocó en la cesión atrás y entregó la pelota a Ontiveros, quien solo en el interior de área hasta tuvo tiempo de pensar antes de fusilar con un disparo raso junto a un poste que se tradujo en el 0-1. No perdonó el extremo, certero para anotar su séptimo tanto de la temporada.

El Cádiz CF se encontró con un regalo inesperado que le sirvió para colocarse muy pronto con ventaja. La presión arriba surtió efecto, no se metió en su parcela y mantuvo el acecho en campo contrario. En el 11 intervino por vez primera David Gil para atrapar el cuero sin dificultades tras un disparo lejano de Yago Santiago. Replicó de inmediato Roger Martí con una acción similar con el mismo resultado.

Justo en el ecuador de la primera parte llegó el primer aviso serio para los amarillos cuando David Gil necesitó dos esfuerzos para evitar el empate, el primero tras un misil desde el balcón del área y el segundo para atajar el esférico justo antes de que llegase Agustín Álvarez. Sin tiempo para respirar, Roger Martí se plantó solo delante de Dituro pero tardó en rematar y Affengruber se interpuso en el último instante para impedir que la pelota llegase a la portería.

Transcurrió la primera media hora sin excesivo sufrimiento para un Cádiz CF aplicado en la tarea defensiva aunque aún con mucho tiempo por delante para poder cantar victoria. No faltaron ocasiones para aumentar la renta. En el 32, Roger Martí se presentó en la frontal del área y su derechazo obligó a Dituro a estirarse para atrapar la pelota. En el 34, Ontiveros recibió dentro del área y su latigazo al primer palo se topó con el acierto de Dituro.

Los visitantes robaron una y otra vez gracias a una presión eficaz que propició continuos fallos del rival en la salida. Sin embargo, les faltó determinación para dar un nuevo golpe de efecto antes del intermedio. Apretaron de lo lindo los locales en la recta final pero los amarillos resolvieron las situaciones de apuro.

Poco antes del descanso, una caída de Matos dentró del área fue reclamada como penalti. Hubo contacto de su pie con la pierna de un rival, pero no pareció una jugada punible.

El Cádiz CF, a pesar de su baja posesión de balón, supo sacar partido a su momento para tomar ventaja. La cuestión era si iba a ser capaz de prolongarla hasta el pitido final.

Lo normal era que el Elche diese un paso al frente en la reanudación y lo hizo hasta el extremo de arrinconar a los gaditanos en su terreno. En el 48, una entrada de Fali (amonestación incluida) provocó una falta muy peligrosa en el semicírculo del área que Nico Castro lanzó por encima del larguero.

El Cádiz CF necesitaba salir de la cueva. Trató de presionar arriba pero a la hora de la verdad la pelota le duraba muy poco. Para colmo, la cosa se complicó mucho cuando Brian Ocampo fue expulsado en el minuto 54 cuando vio la segunda tarjeta por arrollar a Bigas. El uruguayo cometió una imprudencia, se pasó de frenada y además tuvo la mala suerte de resbalar antes de llevarse por delante a su oponente.

Con más de media hora en inferioridad numérica, el equipo amarillo apeló a la heroica. Se protegió atrás para tratar de capear el chaparrón ofensivo de los franjiverdes. Paco López reaccionó con la retirada de los delanteros titulares y la entrada de Kouamé y Chris Ramos para colocar un trivote y un hombre en punta. Se trata de resistir e intentar sorprende a la contra.

Con el Elche volcado y el Cádiz CF enjaulado alrededor de su área, llegaron minutos de máximo sufrimiento con protagonismo de David. El arquero abortó una volea de Sory Kaba (en el 63) y respondió con reflejos (en el 65) tras un cabezazo de Bigas desde el área pequeña.

La oleadas de los locales fueron incesantes mientras los visitantes intentaron perder tiempo. Ontiveros, agotado dejó su plaza a Cristian Glauder a falta de un cuarto de hora. Las opciones de éxito pasaban por la defensa y a elló se dedicó en cuerpo y alma un equipo diezmado que sufrió lo indecible con una línea defensiva de cinco hombres y delante una franja de cuatro. Chris Ramos fue un centrocampista más.

En el 77, David Gil se agigantó para repeler el esférico con su cuerpo tras el remate de Sory Kaba en boca de gol. Un valladar del portero, que sin embargo no pudo impedir el gol del empate en el minuto 82, cuando centró por bajo Yago de Santiago y Josan, solo en el segundo palo, remató a placer para poner el 1-1.

La victoria se volvió una misión imposible y la equis se convirtió en el objetivo en la recta final del encuentro con el Elche colgando el balón en el área una y otra vez. En el 93, Sobrino no fue capaz de defender a Yago Santiago, que batió a David Gil con un tiró que pasó por debajo de las piernas del portero. 2-1 y se acabó.

FICHA TÉCNICA

Elche CF: Dituro, Álvaro Núñez (Óscar Plano, 68'), Bigas, Affengruber (John, 68'), Salinas, Cris Salvador (Gerard Hernández, 68'), Nico Castro (Mourad, 81'), Raúl Guti (Sory Kaba, 61'), Josan, Yago Santiago y Agustín Álvarez.

Cádiz CF: David Gil, Iván Alejo (Sobrino, 88'), Kovacevic, Fali, Matos, Fede San Emeterio, Álex Fernández, Ontiveros (Glauder, 75'), Brian Ocampo, Carlos Fernández (Kouamé, 61') y Roger Martí (Chris Ramos, 61').

Goles: 0-1 (8') Ontiveros. 1-1 (82') Josan. 2-1 (93') Yago Santiago

Árbitro: Sesma Espinosa (riojano). Expulsó al visitante Brian Ocampo por doble cartulina (36' y 54').Amonestó a los locales Josan (21'), Yago Santiago (25'), y a los visitantes Roger Martí (16'), Fali (48') y Sobrino (90').

Incidencias: Partido de la 18ª jornada de Liga disputado en el estadio Martínez Valero.