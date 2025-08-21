Una novedad en la convocatoria del Cádiz CF para el partido contra el Leganés

El Cádiz CF se entrenó el jueves 21 de agosto en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) antes de emprender viaje a Madrid para enfrentarse el viernes al Leganés en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion. El equipo amarillo volverá a ejercitarse el viernes por la mañana horas antes del comenzo del partido.

Gaizka Garitano se lleva al centro de la Península a 24 jugadores entre los que elegirá la alineación que podría la misma que en el partido disputado en el Nuevo Mirandilla el pasado domingo. Sigue sin poder contar con David Gil y Fali por problemas físicos y repite la convocatoria del capítulo inaugural contra el Mirandés con la única novedad de un tercer portero, en este caso el juvenil de 17 años Rubén Rubio que en principio está llamado a quedarse fuera del acta (el número máximo permitido de jugadores inscritos en el acta es 23).

El preparador cadista cita a los futbolistas disponibles a la espera de que el club complete la plantilla en la recta final del mercado de verano. Completa la lista con jugadores que en principio no tendrán hueco en la primera parte del curso como el cancerbero Fer Pérez, el extremo Isaac Obeng (jugó los últimos minutos en el primer episodio) y el delantero Marcos Denia.

Los futbolistas que forman parte de la expedición son los porteros Víctor Aznar, Fer Pérez y Rubén Rubio; los laterales derechos Alfred Caicedo e Iza Carcelén; los centrales Jorge Moreno, Iker Recio y Bojan Kovacevic; los laterales izquierdos Mario Climent y Raúl Pereira; los centrocampistas, Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarra, Joaquín González y David García; los extremos José Antonio de la Rosa, Brian Ocampo y Javier Ontiveros; el mediapunta Suso y los delanteros Roger Martín, Álvaro García Pascual y Marcos Denia.