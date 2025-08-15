Chris Ramos ya es del Botafogo: su impresionante despedida del Cádiz CF

La salida de Chris Ramos era un hecho a falta del anuncio oficial que se produjo a las cuatro de la tarde del sábado 16 de agosto, un día antes del estreno liguero de los amarillos. Fue entonces cuando el Cádiz CF y el Botafogo de Futebol e Regatas (Brasil), su nuevo equipo, anunciaron el acuerdo para el cambio de destino del delantero. Se va un cadista de corazón que desde la distancia siempre estará pendiente del equipo de sus amores. Mientras tratará de hacer goles todos los goles que pueda en su nuevo equipo.

La marcha del ariete se realiza mediante una cesión hasta finales de junio de 2026 en una operación que contempla una opción de compra. En el anuncio oficial no viene explicada si esa opción de compra es obligatoria, pero todo hace indicar que sí tras comprobar el mensaje de despedida del jugador. Las informaciones que salieron en torno a la operación colocan al atacante durante tres temporadas en la escuadra sudamericana. Es posible que la operación propicie un ingreso de unos 4 millones de euros en las arcas de club del Nuevo Mirandilla.

Formado en la cantera cadista, debutó en el fútbol profesional en el Real Valladolid y militó desùés en San Fernando, Badajoz, Sevilla Atlético y Lugo, hasta volver al Cádiz CF en 2023. Ha disputado de amarillo 92 partidos oficiales co una cuenta de 16 goles.

La entidad cadista "quiere agradecerle su compromiso en todo momento con el club de su tierra y desearle mucha suerte en su nueva andadura profesional".

Una vez confirmado su pase al cuadro brasileño Chris Ramos colgó en su cuenta e instagram un emotivo mensaje de despedida del Cádiz CF que acompañó de imágenes de su estancia en el equipo amarillo. El mensaje de despedida es el siguiente:

Hola cadistas. No sabéis lo que me cuesta escribir esta carta carta después de todo lo que he vivido en estos dos últimos años y medio de tantos momentos y sueños cumplidos a vuestro lado. Han sido dos años y medio maravillosos, los cuales han estado llenos de grandes experiencias, mucho aprendizaje y por encima de todo amor e ilusión por jugar por el club de mi ciudad. Perso sobre todo para el club de mi vida.

Desde que era pequeño mi abuelo y yo siempre soñamos con algún día pudiese llevar estos colores y defender al Cádiz por los mejores campos de España. Hoy estoy muy feliz de haber podido cumplir mi sueño y el de mi abuelo y haber disfrutado como aquel niño con el corazón amarillo que se imaginaba jugando y marcando goles en el estadio de su vida y en donde millones de veces habñia imaginado mientras estaba en la grada, en mi cuarto o en la plazoleta de mi barrio. Juntos hemos tenido momentos muy buenos y otros no tan buenos, pero que no os quepa duda que el campo lo di todo por esta camiseta sin importar la situación o el momento.

Siempre estaré agradecido a este club por darnos la oportunidad y la confianza de poder cumplir mi sueño de vestir esta camiseta. Gracias al presi, Manolo, Rafa, Juanjo y Borja Lasso, que apostaron por mí desde el primer momento que llegué. También quiero agradecer a todos los entrenadores y cuerpos técnicos con los que compartí vestuario en este tiempo. Por el apoyo y las enseñanzas que me he llevado de aquí. Gracias a Sergio, Mauricio, Paco y Gaizka por las enseñanzas, consejos y por hacerme cada día mejor futbolista.

Sin olvidarme también de todas las personas maravillosas que no se ven pero forman parte de este mágico club y me han ayudado en esta etapa de mi carrera. A los motores del equipo Juanito y Koke. A los que nos hacen rendir al máximo día a día: Pablo, Ricky, Álvaro, Manolo, Joaqui, Nono, Antonio, mi Azores, mi Chemita, Jose, Pablo, Alonso, Enrique, Jaime, Borja, y sobre todo a mi hermanito Joselete por estar desde siempre y para siempre.

A nuestros cocineros, a Salvi y Raquel, por cuidarnos tanto y tan bien todos los días y cada uno de los maravillosos trabajadores de seguridad, limpieza, mantenimiento, oficinas, sin vosotros nada dentro del club sería posible.

Y a mis compañeros, con los que he vivido esta gran etapa de mi carrera. Gracias. Gracias por todos los grandes momentos que hemos vivido, por los consejos y los recuerdos imborrables. Sois unos compañeros fantásticos y sé que vais a conseguir todo lo que os propongáis, Me llevo muchos amigos, pero sobre todo me llevo hermanos de verdad para toda la vida.

Y a la afición, gracias por todo, por vuestro apoyo, por alentar al equipo y nunca dejar de creer en nosotros. Os hablo como cadista de nacimiento, jamás olvidaré todos los momentos vividos maravillosos a vuestro lado, todos los recibimientos desde la avenida hasta la puerta de Fondo Norte, cada muestra de cariño de todos los cadistas mientras paseaba a diario por las calles de mi ciudad. Las caras de ilusión de todos los niños gaditamos y cadistas que me veían por la calle. Y por supuesto, ese 'Me han dicho que el amarillo' que cuando salía al campo me ponía la piel de gallina al instante. Miles y miles de momentos que siempre soñé vivir. Gracias de corazón. Somos una afición increíble que pronto volveremos a estar donde merecemos.

Y por supuesto a toda mi familia, a mi madre, a mi pareja, a todos mis amigos por estar disfrutando en los buenos momentos y no dejarme caer en los no tan buenos. Gracias de corazón. Soy un afortunado de teneros a mi lado. Hoy me toca despedirme de mi casa como jugador, pero sin duda alguna me voy muy orgulloso de mi mismo, de haberlo dado todo en el campo y como gaditano fuera de él. Muchas gracias por todo y hasta pronto cadistas