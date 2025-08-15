Los mensajes de Garitano antes del estreno liguero del Cádiz CF: dos bajas, plantilla incompleta...

La temporada 2025-26 arranca este fin de semana y al Cádiz CF le toca empezar en casa con el partido contra el Mirandés que se disputa el domingo 17 de agosto. El entrenador del conjunto amarillo, Gaizka Garitano, ofreció el viernes la rueda de prensa a modo de previa. El técnico realizó unas breves declaraciones en las que dejó varios mensajes: el significado del estreno, los jugadores que no están disponibles, la situación del mercado de verano, el rival, la importancia de comenzar el curso con un buen resultado...

El equipo amarillo lleva preparando el inicio de la nueva campaña desde el pasado 7 de julio y llega la hora de la verdad con los puntos que se ponen en juego. A lo primero que se refirió Garitano fue a las ganas de empezar después de la pretemporada que llega a su fin. "Tenemos una ilusión enorme", aseguró el técnico antes de recordar que la Liga en Segunda División, compuesta por 22 escuadras y 42 jornadas, "es una carrera de larga distancia donde hay que ir poco a poco".

El pensamiento que reine en el vestuario es la victoria en el estadio Nuevo Mirandilla para firmar un inicio positivo. "Hay que empezar ganando para partir con esa ventaja", subrayó el preparador cadista sin dar pistas sobre la alineación.

El estreno como local hace que la parroquia cadista esté llamada a desempeñar un rol relevante desde la grada. El entrenador no dudó en dirigirse a la hinchada: "Nuestra afición va a ser importante para nosotros". Eso sí, no escondió que el equipo "también tiene que responder y darle a la gente".

El capítulo inaugural del torneo irrumpe con la plantilla casi al completo de efectivos a la espera de lo que suceda en la recta final del mercado de fichajes. Sólo hay dos bajas para la primera cita de la nueva campaña. "No tenemos lesiones más que las de Fali y David Gil", informó el técnico antes de avanzar cuándo volverán a la normalidad el portero y el defensa central: "En un par de semanas esperamos verlos con el grupo".

La plantilla cadista aún no está definida al cien por cien, una situación que afecta a la práctica totalidad de los equipos de la categoría de plata. No es algo que preocupe al 'míster' a tenor de sus palabras. "Todos los equipos estamos en una situación parecida. Ahora mismo todas las plantillas estamos sin completar". Lo dejó muy claro el técnico: "No hay excusas".

El Mirandés llega al santuario cadista con un plantel renovado y varios fichajes pendientes. Destacó del conjunto castellano-leonés que "tiene futbolistas jóvenes que todos los clubes teníamos en agenda y un delantero que ha costado más de seis millones de euros".

Garitano es consciente de que el Cádiz CF está obligado a ofrecer un buen nivel si quiere quedarse con los tres puntos en el primer encuentro de la temporada que se pone en marcha. El técnico envió un mensaje a su plantilla sobre qué partido espera ver el domingo por la tarde en casa. Dio las claves para tener opciones de éxito: "Debemos imponer nuestro juego y preocuparnos de sacar nuestra mejor versión".