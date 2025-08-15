El Cádiz CF inscribe a los jugadores pero deja fuera a uno

El domingo 17 de agosto es la fecha elegida para el estreno liguero del Cádiz CF en la temporada 2025-26 y en el club son conscientes de para ese día debe contar con un mínimo de futbolistas inscritos para poder afrontar el partido contra el Mirandés que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla.

La entidad cadista, como buena parte de los clubes de Primera y Segunda División, ha apurado al máximo para encajar las piezas antes del comienzo oficial del campeonato. No son pocos los equipos con dificultades para tramitar las licencias de los futbolistas y el Cádiz CF parece que ha sido uno de ellos.

La realidad es que el Cádiz CF llega a tiempo y a día de hoy ha inscrito a casi todos los jugadores entre fichados, renovados y los que pasan del filial a poseer ficha profesional. Eso quiere decir que el entrenador, Gaizka Garitano, dispone de cierto margen de maniobra para hacer la alineación y contar con varios efectivos en el banquillo.

A primera hora del viernes 15 de agosto, figuran inscritos en la web oficial de LaLiga 23 futbolistas del Cádiz CF, aunque al menos cuatro van a dejar de pertenecer al club de manera inminente.

El club inscribió el día 14 a Víctor Aznar, Moussa Diakité, Mario Climent, Sergio Ortuño, Álvaro García Pascual, Suso, Jorge Moreno, Yussi Diarra y Bojan Kovacevic. Aparecen también en la plantilla Iza Carcelén y Álex Fernández. Los once se uniceron a David Gil, Fali, Iker Recio, Javier Ontiveros, Brian Ocampo, José Antonio de la Rosa y Roger Martí.

Continúan inscritos, a la espera de que se resuelva su futuro, Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante, Rubén Sobrino, Francisco Mwepu y Chris Ramos. Los tres primeros son descartes que a priori saldrán antes del cierre dle mercado. Mwepu está lesionado y se desconoce su futuro a corto plazo. Chris está en Brasil para firmar por el Botafogo.

De los 23 inscritos, 18 tienen plaza asegurada aunque David Gil y Fali no están disponibles para el duelo de la jornada inaugural. Entre los inscritos no está el Joaquín González. El medio que aterrizó este verano no parece entrar en los planes de Garitano. Se esperan más incorporaciones hasta el próximo 1 de septiembre.

El técnico puede tirar de jugadores sub'23 que puedan tener ficha del filial como el portero Fer Pérez, los laterales Caicedo y Raúl Pereira, el centrocampista David García y el extremo Isaac Obeng.