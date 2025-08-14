Un aval para desatascar la inscripción de jugadores en el Cádiz CF

Y tanto que el reloj corre en contra de todos para el estreno de la competición. A la una de la tarde de este jueves en la web de LaLiga solo aparecían 12 jugadores del Cádiz CF y nada se sabía de los fichajes, los renovados y los que vienen con ficha del filial. Pues bien, por la tarde las cosas empezaron a cambiar al aparecer nuevos jugadores en esa lista que debe ir completándose antes del próximo domingo.

No hay varita mágica cuando no se ha recibido dinero por la salida de Chris Ramos -cedido con opción a compra pero nada se sabe de euros- ni se ha descargado el plantel con la salida de gente costosa. La vía elegida es la presentación de un aval, como indica el periodista Francisco Jiménez, que cubre la necesidad monetaria exigida por LaLiga para que puedan ser inscritos los futbolistas.

A primera hora de la tarde en el bloque de la plantilla del Cádiz CF ya aparecían el portero Víctor Aznar y el lateral derecho Mario Climent, que se unían a los 12 que ya estaban de antes aunque entre ellos están lesionados, descartes y Chris, que está en Brasil. Lo normal es que en las próximas horas vayan apareciendo más fichajes y los renovados Iza y Álex Fernández.

Entre las caras nuevas no queda claro que aparezcan dos incorporaciones, Caicedo y Obeng. De esta último ya dejó claro Juan Cala que estará en el equipo mientras no llegue otro extremo, ya que el jugador no convence a Gaizka Garitano.

La intención es normalizar el proceso para que vayan dándose de alta a los futbolistas del Cádiz CF y que el entrenador llegue a la cita del domingo, contra el Mirandés a las 19:30 horas, con un número de jugadores acorde al proyecto, a sus necesidades y que esté a la altura de la exigencia de tener que sumar los tres primeros puntos en juego.