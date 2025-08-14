Problemas hasta saber quién puede estar en el primer once del Cádiz CF

Los equipos de las dos primeras categorías del fútbol español están jugando con fuego porque a pocas horas para el estreno de la competición, restan muchos jugadores por inscribir. El Cádiz CF es uno de los casos que, además, se puede catalogar como preocupante dentro de la Liga Hypermotion, ya que no aparecen ninguna de sus nueve incorporaciones.

Los conjuntos de Primera y Segunda División se multiplican para poder inscribir a sus jugadores de cara a la primera jornada. Más de la mitad de los fichajes aún no constan en la web de LaLiga como inscritos. El límite salarial dificulta el margen de maniobra de las direcciones deportivas.

Esta situación provoca un mar de dudas a los entrenadores e inquietud entre las aficiones, ya que puede tener influencia en las primeras jornadas. Las restricciones salariales y los trámites burocráticos están retrasando la puesta a punto de los equipos.

El Cádiz CF, hasta la una de la tarde de este jueves, aparecía en la web de la Liga con 12 futbolistas inscritos pero con matices a tener muy en cuenta con siete de ellos. Y es así porque en esa lista de jugadores dados de alta aparecen los lesionados David Gil, Fali y Mwepu, los descartados Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino, así como Chris Ramos, que están en Brasil para jugar en el Botafogo. Los cinco restantes son Iker Recio, Brian Ocampo, De la Rosa, Ontiveros y Roger.

El Cádiz CF recibirá al Mirandés el próximo domingo (19:30 horas) y este escenario es cuanto menos para estar agobiado porque el plazo hasta el debut se acorta y Gaizka Garitano necesita mucho más para plantear el primer once.

Se supone que no deben existir problemas para que prácticamente todos los jugadores que deben ser inscritos estén en regla para la primera jornada, ya que de lo contrario el técnico cadista se vería en una tesitura compleja. De hecho ya está trabajando sobre esa primera alineación sin tener claro del todo con qué jugadores podrá contar.