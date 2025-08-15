La hora de Víctor Aznar en el Cádiz CF

La portería del Cádiz CF será uno de los puntos de atención de cara al choque de la primera jornada de Liga, ya que todo apunta a que David Gil, no llegará a tiempo por la lesión que arrastra desde la pasada temporada y que ya está a punto de superar. De hecho ya entrena con el grupo.

Las miradas se centran en Víctor Aznar, que ya fue protagonista con sus paradas en la tanda de penaltis del Trofeo Carranza y que esta temporada da el salto como portero profesional del primer equipo del Cádiz CF. Es una de las satisfacciones que se pueden tener al proceder del segundo equipo de la entidad.

El canterano se ha convertido en hombre de confianza de Gaizka Garitano, que le ve preparado para pelear el puesto con David Gil. Todo apunta a que entre ellos estará el juego.

El hispano-brasileño cumple su quinta temporada en el club desde su llegada en 2021 para reforzar el filial. Desde muy pronto fue habitual verle trabajando con los profesionales, donde a partir de ahora será uno más con el sueño de ser el portero del estreno de la competición.