Trofeo Carranza: el Cádiz CF se proclama campeón

El Cádiz CF se proclama campeón del Trofeo Ramón de Carranza 2025, después de empatar a un gol con el Córdoba y superar a su rival en una eterna tanda de penaltis que precisó de siete lanzamientos.

Gaizka Garitano hizo una apuesta de inicio con un aroma de once inicial de cara al estreno liguero. Con una defensa de cuatro por delante de Víctor Aznar, el vasco situó de derecha a izquierda a Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent. Diarra y Moussa como el doble pivote africano, cayendo De la Rosa y Ontiveros a los extremos. Suso como enganche y Álvaro García Pascual de '9'.

El partido salió a escena con una intensidad más elevada de lo esperado, sobre todo por parte del Córdoba que tuvo en Carracedo a un auténtico puñal por la banda derecha. Las principales amenazas ofensivas de los blanquiverdes nacieron de la parte del campo que ocupaba este futbolista, al que no ayudaba a tapar un Ontiveros con más sombras que luces hasta el descanso.

La presencia de Suso, con su brazalete de capitán, se convertía en una de las pocas alegrías de los amarillos. Ver al gaditano de vuelta a su casa era ya plato de buen gusto. Todo el balón parado, con permiso de Ontiveros, quedaba para el ex sevillista, que en esas acciones de sus botas se esperan muchos momentos mágicos esta temporada.

De la intensidad cordobesista nacieron las primeras llegadas en las que no vieron portería salvo un lanzamiento raso que despejó Víctor Aznar. La réplica amarilla costó trabajo y se produjo en el tiro de falta tocada de inicio por Ontiveros que Suso 'reventó' rasa sacando Marín junto al poste izquierdo.

Las fuerzas se iban equilibrando en un césped recién colocado y cargado de arena, aunque a los puntos daba la sensación de estar en ventaja el equipo de Iván Ania. Tiraba del carro el cuadro visitante buscando al ex cadista Guardiola y a Álex Sala, quien en dos ocasiones pudo estrenar el electrónico.

El primer periodo fue agonizando con un juego más pausado por los dos contendientes y con el Cádiz CF más decidido a alcanzar el área rival. Entre Ontiveros y De la Rosa lo intentaron casi por seguido pero al onubense le falló estar más acertado en la definición, ambas con su pierna menos buena.

Tras el paso por vestuario se produjo la primera decisión de peso cuando Garitano decidió dejar en vestuario a Suso, que no está para más de medio partido después de una pretemporada con problemas físicos. A un futbolista decisivo como él hay que cuidar. Brian Ocampo le dio el relevo y Ontiveros pasó al puesto de enganche.

Precisamente el malagueño es el que sacó de su chistera un gran pase a Mario Climent que el lateral zurdo alojó en el fondo de la red tras regatear a su par. Una definición muy aseada de un defensa que es amigo del gol y que de nuevo se asoma a la titularidad en Liga.

Con el paso de los minutos en el segundo tiempo, el Cádiz CF se fue sintiendo más cómodo y entero en el verde, siempre dentro de un juego algo espeso, para ir equilibrando esa ventaja a los puntos que tuvo el Córdoba en el primer acto. Garitano fue retirando jugadores para repartir minutos ya con el duelo un poco roto por el cansancio.

Pasaban pocas cosas y cuando se intuía peligro, como en un centro de Carracedo, Víctor Aznar sacaba a pasear su mejor versión para mostrar con un gran despeje que no es casualidad que se apueste por él como portero del primer equipo. Lo hizo cuando el equipo de Ania daba un paso al frente para forzar la tanda de penaltis.

El correcalles que era el encuentro gustaba a la grada a esta altura del verano, pero no tanto lo que sucedió en el 84'. Kevin Medina sacó una acción muy suya desde el vértice con un tiro que no bloca Aznar y es el ex cadista Guardiola el que solo tiene que empujar el esférico a la red.

Con el 1-1, la tanda de penaltis decidió en favor del Cádiz CF después de siete lanzamientos; Roger falló por los amarillos y Guardiola e Isma Ruiz lo hicieron por los blanquiverdes.

Ficha técnica

Cádiz CF (1): Víctor Aznar, Iza (Jorge Moreno, 69'), Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent (Pereira, 77'), Diarra (Roger, 77'), Moussa, Suso (Brian Ocampo, 46'), De la Rosa (Obeng, 69'), Ontiveros (Ortuño, 64') y Álvaro García Pascual (Marcos Denia, 77').

Córdoba (1): Carlos Marín, Isaac, Albarrán, Fomeyen, Xavi Sines, Álex Sala, Pedro Ortiz (Kevin Medina, 70'), Carracedo, Jacobo González, Isma Ruiz y Guardiola.

Goles: 1-0 (60') Pase de Ontiveros a Mario Climent que el lateral resuelve ante el portero de tiro raso. 1-1 (84'). Chut de Kevin Medina que despeja Aznar y el balón lo empuja Guardiola.

Árbitro: Orellana Cid (andaluz). Amonestó al local Ontiveros y a los visitantes Albarrán, Fomeyen y Guardiola.

Incidencias: Trofeo Ramón de Carranza. Algo menos de media entrada en el Nuevo Mirandilla.