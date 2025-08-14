El rival del Cádiz CF no para y ya tiene a otro cedido en su plantilla

El Mirandés ha cerrado un acuerdo con el Villarreal para la cesión de Toni Tamarit, defensa valenciano de 19 años que se sumará de forma inmediata a la plantilla dirigida por Fran Justo. Formado en la cantera del Villarreal, Tamarit es un carrilero diestro de gran recorrido, potencia física y capacidad para intervenir en ambas áreas.

Su perfil ofensivo le permite aprovechar los espacios en la banda derecha, aportando profundidad y presencia en ataque sin descuidar su labor defensiva.

El Villarreal incorporó al joven futbolista tras una destacada temporada. En el curso 2024-25 militó en el Villarreal C bajo las órdenes de David Albelda y renovó su contrato hasta junio de 2028, además, en febrero debutó en Primera Federación con el Villarreal B de Miguel Álvarez, disputando seis encuentros.

Con su llegada, el Mirandés refuerza el flanco derecho de su defensa con una de las promesas emergentes de la cantera amarilla y cuenta con una ficha más para poder disputar el partido del domingo frente al Cádiz CF.