Más 'oxígeno' para el rival del Cádiz CF: llega una promesa uruguaya

El Mirandés continúa reforzando su plantilla para la presente temporada con la incorporación de Thiago Helguera, centrocampista uruguayo que llega cedido por el portugués Sporting Clube de Braga hasta final de campaña y se sumará de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico rojillo, con idea de poder estar el domingo para el estreno frente al Cádiz CF.

Thiago Helguera es un joven futbolista de 19 años con un perfil completo y un notable despliegue físico. Puede actuar tanto en la base del centro del campo como en posiciones más avanzadas, lo que le convierte en una pieza versátil para el esquema del Mirandés. Con una clara vocación ofensiva y compromiso en labores defensivas, su llegada supone un impulso de calidad para la medular de Anduva.

Formado en las categorías inferiores del Nacional de Uruguay, Helguera despertó el interés del fútbol europeo y en el verano de 2024 firmó por el Sporting de Braga y ahora llega al Mirandés con la ilusión de debutar en el fútbol profesional español y aportar su talento en LaLiga Hypermotion (Segunda División).

Internacional habitual en las categorías inferiores de la selección uruguaya, el nuevo jugador del Mirandés ha sumado cerca de 30 internacionalidades entre la sub'15, sub'17 y sub'20.

Precisamente en esta última coincidió con Gonzalo Petit, quien también se ha incorporado recientemente al club y con quien compartirá vestuario una vez más.

Con su llegada, el Mirandés continúa apostando por la juventud, el talento y el crecimiento deportivo, reforzando su proyecto para esta exigente temporada en la categoría de plata del fútbol español.

Para su debut el domingo frente al Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla, Fran Justo tiene ya 14 jugadores disponibles, de los cuales ocho de ellos son cedidos.