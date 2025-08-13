Un ex del Cádiz CF y el primer rival en Liga se distancian

El primer adversario que tendrá el Cádiz CF en Liga el próximo domingo y un ex cadista pueden unir sus caminos para la próxima campaña, ya que hay contactos por parte del Mirandés con un futbolista con pasado amarillo que debe resolver su futuro antes de que cierre el presente mercado.

Y es que el Mirandés se ha interesado por la situación de Carlos Fernández, que la pasada campaña militó como cedido en el Cádiz CF. Onda Rojilla adelantó que el conjunto jabato está interesado en el delantero de la Real Sociedad por la disponibilidad para que pudiera salir para recalar a préstamos en Anduva. La cuestión es que al sevillano le quedan dos años más de contrato y no le convence la opción del conjunto burgalés, que rozó el ascenso a Primera el curso pasado.

Otro tema que es un problema afecta a la elevada ficha del jugador, que complica una cesión y la posibilidad de que el club donostiarra optara por solucionar su finiquito. Si se le cede afrontando el club de destino casi toda la fecha, la dificultad es enorme.

Además del componente económico, al ex del Cádiz CF no le entra por los ojos la posibilidad de recalar en el Mirandés. Al menos es lo que sucede en estos momentos. Quizás Carlos Fernández busca una entidad con más peso en Segunda División y que baraje aspiraciones a codearse con la zona alta de la clasificación.