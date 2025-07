El presidente de la Real Sociedad habla de Carlos Fernández tras su paso por el Cádiz CF

Cádiz/Carlos Fernández es uno de los tres jugadores (de los que estaban en la segunda vuelta) que de momento han salido del Cádiz CF al término de la temporada 2024-25. El delantero militó en el conjunto amarillo cedido por la Real Sociedad y trabajó a las órdenes primero de Paco López y después de Gaizka Garitano.

El balance como cadista del ariete fue de 32 partidos oficiales (todos de Liga), con 18 apariciones en el once inicial y sólo tres encuentros disputados de principio a fin. Acumuló algo más de 1.600 minutos sobre el césped y marcó un solo gol, el que inició la remontada ante el Almería (del 0-1 al 2-1) en el duelo andaluz de la 39ª jornada.

El atacante inició el lunes 7 de julio la pretemporada con la Real Sociedad. Tras su paso por el conjunto gaditano, le queda un año más de contrato con el equipo donostiarrra (hasta el 30 de junio de 2026), al que llegó en enero de 2021 traspasado por el Sevilla.

La duda es si Carlos Fernández cumple la temporada que le queda con el cuadro guipuzcoano o se produce su salida durante el verano. El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, fue preguntado el lunes por la situación del ariete sevillano y del atacante Sadiq Umar (cedido al Valencia en el segundo tramo del último curso).

El máximo responsable del club norteño no profundizó en el asunto. Dijo de ellos que "son dos grandes jugadores que no han tenido suerte en la Real". Eso sí, aseguró que el club no siente "ninguna presión por que salga ni uno, ni los dos".

Aperribay no dio pistas sobre el futuro del ex jugador del Cádiz CF. La única realidad en este momento es que Carlos Fernández tiene contrato con la Real Sociedad y su futuro se irá conociendo en las próximas semanas. El ariete fue uno más en la primera sesión de la pretemporada desarrollada por el equipo blanquiazul.