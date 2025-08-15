Los dorsales de los jugadores del Cádiz CF

El Cádiz CF llega a tiempo para inscribir a los futbolistas antes del comienzo oficial de la temporada 2025-26. La plantilla aún está incompleta a expensas de lo que sucea en la recta final del mercado de verano. La tramitación de las licencias conlleva la asignación de dorsales que lucirán los jugadores en el encuentro contra el Mirandés de la jornada inaugural del campeonato.

Cada jugador inscrito tiene su número, aunque con carácter provisional. Es posible que se produzca alguna modificación cuando llegue la hora de la asignación definitiva.

Los futbolistas del Cádiz CF inscritos en Laliga tienen los siguientes dorsales: David Gil el 1; Jorge Moreno el 2; Fali el 3: Moussa Diakité el 5; Iker Recio el 6; Álex Fernández el 8; Roger Martí el 9; Brian Ocampo el 10; Suso el 11; Víctor Aznar el 13, Bojan Kovacevic el 14; Sergio Ortuño el 15; Yussi Diarra el 18; José Antonio de la Rosa el 19; Iza Carcelén el 20; Mario Climent el 21; Javier Ontiveros el 22; Álvaro García Pascual el 23.

Diakité y Climent pasan de tener números superiores al 25 la pasada temporada (ficha del filial) al 5 y el 21 una vez que poseen licencia profesional.

Están libres el 12, 16, 24 y 25 y próximamente lo estarán el 4, el 7 y el 17 que en este momento tienen Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino y Gonzalo Escalante. Aunque están inscritos, el Cádiz CF no cuenta con ellos y lo normal es que salgan antes del cierre de la ventana estival.