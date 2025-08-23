Víctor Aznar da la cara por el Cádiz CF

El Cádiz CF llevaba preparando desde la pasada temporada 2024-25 el aterrizaje de Víctor Aznar. Se entrenaba con el primer equipo mientras el portero del filial hasta que dio el paso en la recta final del último campeonato. David Gil tuvo que pasar por el quirófano, José Antonio Caro no entraba en los planes y el equipo tenía amarrada la permanencia en Segunda División, de manera el hispano-brasileño defendió la portería en los dos encuentros del epílogo (ante el Huesca y el Real Oviedo).

Aquellas dos titularidades fueron el anticipo de lo que estaba por llegar en la nueva campaña. Con David Gil aún en periodo de recuperación, Víctor Aznar era la apuesta para la portería. Apenas tuvo trabajo en el choque contra el Mirandés aunque cometió una indecisión que pudo haber costado caro. No recibió gol en el estreno liguero y su actuación en el duelo de la segunda jornada fue fantástica.

El cancerbero de 22 años sabe que está ante la oportunidad de dar un salto en su carrera. Su sobresalente aportación fue una de las claves para que el Cádiz CF regresase de Leganés con un punto en el bolsillo. El momento cumbre fue en la recta final del encuentro, ya con empate a uno, cuando el jugador local Diego García se plantó solo delante de él con la pelota.

El gol parecía inevitable porque el delantero tenía toda la ventaja en la acción (balón controlado, tiempo para pensar...), pero Víctor Aznar salió con rapidez para agrandarse y empequeñecer el espacio en el remate. Expuso todo su cuerpo para evitar el tanto que hubiese supuesto la derrota y logró el objetivo. El disparo del atacante se estrelló contra la cara del arquero, que había ido con todo para impedir que la pelota se colase en la portería. Quedó tendido sobre el césped tras el fuerte impacto, pero se recuperó y pudo terminar el encuentro.

El guardameta cuajó una excelente actuación que le da confianza para lo que viene. Se asienta en la portería, da la cara por el Cádiz CF y es feliz por su aportar su grano de arena. Tras el empate, colgó en su cuenta de X (anes twitter) una imagen de la parada clave que acompañó con emoticonos de corazón amarillo y azul.