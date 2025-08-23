El Cádiz CF alucinó con su afición en Leganés: "Una locura"

El Cádiz CF afrontó una complicada misión en su primera salida de la temporada 2025-26 de la que salió airoso con el meritorio empate (1-1) que obtuvo en el terreno del recién descendido Leganés. Reaccionó tras verse por debajo en el marcador y añadió un punto a su casillero en una noche intensa.

Una de las notas más llamativas del partido fue la nutrida presencia de seguidores del conjunto amarillo en el Ontime Butarque. La grada visitante se quedó pequeña para acoger a los centenares de hinchas cadistas que quisieron acompañar al equipo de sus amores en la primera visita del curso. La cita en el centro de la Península era en un lugar accesible en fechas de vacaciones para muchos que no dudaron en emplear su tiempo y su dinero para estar junto a su equipo.

La parroquia cadista se hizo notar a lo largo del encuentro. No paró de animar, pasó por momentos de sufrimiento con el resultado en contra y se llevó una enorme alegría cuando Brian Ocampo marcó el gol del empate. Con más de 20 aún por delante, renació la esperanza en una victoria que no llegó por poco. El personal no se aburrió con un marcador apretado y un tramo final preñado de incertidumbre.

La afición amarilla desempeñó un papel relevante. Los jugadores notaron su apoyo de principo a final tras el último pitido del colegiado se acercaron a dar las gracias. "Enormes", calificó Álvaro García Pascual a los incondicionales que estuvieron en Leganés.

Desde la entidad cadista destacaron el importante rol de la hinchada. "Qué haríamos sin vosotros", resaltaron desde las cuentas oficiales en redes sociales una vez finalizado el encuentro. "Una vez más, una locura lo vuestro", subrayaron desde el club para agradecer el aliento de la afición, a la que deseó en feliz viaje de vuelta.

El Cádiz CF estuvo my bien acompañado en territorio madrileño. Se sintió arropado por su gente y el ánimo de la afición fue un estímulo más para darlo todo sobre el terreno de juego. Se vivió una comunión entre equipo y afición que será muy necesaria a lo largo del campeonato para poder llegar lo más lejos posible.