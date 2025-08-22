Brian Ocampo y Ontiveros rescatan al Cádiz CF en Leganés (1-1)

El Cádiz CF resolvió con empate (1-1) su primera visita de la temporada en un complejo duelo en el terreno del recién descendido Leganés. El equipo amarillo pudo ganar y perder y se marchó con un punto merecido que le mantiene en una dinámica positiva en este inicio de campaña. Cada partido suele tener una clave y en esta ocasión fue la entrada al campo de Ontiveros y Brian Ocampo a falta de media hora para el final cuando la cosa pintaba mal. El plan recogía la inclusión de los dos peloteros en la fase decsiva y entre ellos evitaron una derrota que cerca estuvo de convertise en victoria en el último suspiro.

El Cádiz CF supo agarrarse al encuentro pese a sus dificultades en ataque y dudas en defensa. Víctor Aznar se vistió con la capa de héroe con intervenciones espectaculares que contribuyeron de manera decisiva a la obtención de un marcador positivo.

Gaizka Garitano realizó una modificación en el once quizás para apuntalar el sistema defensivo. Dejó en el banquillo a Javier Ontiveros y hizo debutar a Sergio Ortuño. Con el eldense incrustado en el doble pivote, Yussi Diarra comenzó entre cuartos y la media, Suso en banda derecha y De la Rosa en la izquierda. Lejos de cada había que remangarse y el técnico se guardó al marbellí para la segunda parte.

No tardó en notar el cuadro andaluz la exigencia del partido, mucho mayor que la de la primera jornada. Esta vez fue sí fue un once contra once, aunque el árbitro debió haber expulsado al blanquiazul Dux en el minuto 40 tras una fortísima entrada sobre De la Rosa.

Como era previsible, el Leganés arrancó con un ritmo vertiginoso que puso a trabajar a dar destajo a los amarillos en labores de destrucción. De hecho, Diego García marcó en el minuto 11 pero el gol fue anulado por un fuera de juego que no admitía discusión. Replicó en el 15 Álvaro García Pascual con un cabezazo fuera aunque igualmente en posición adelantada.

La clave de la noche pasaba por la consistencia. A diferencia del envite ante el Mirandés, esta vez era necesario rayar la perfección

El Cádiz CF se fue soltando poco a poco. Presionó arriba sin demasiado y, obligado a repelgarse, trató de sorprender con espacios a la contra. En el 18, De la Rosa llegó a línea de fondo dentro del área pero su centro lo desvió un adversario.

El cuadro pepinero, arropado por su afición, quiso agradar en su estreno como local y empujó en ataque. En el 23, Víctor Aznar se agigantó para repeler el tiro de Miguel de la Fuente, solo en el área tras un preciso pase de Cissé. El guardameta, mantuvo el empate con una gran intervención después del agujero defensivo.

El Cádiz CF apenas existió en ataque en la primera parte. La llegada más peligrosa ni siquiera la resolvió con un disparo a puerta cuando, en el 42, Álvaro García Pascual remató al lateral de la red tras un centro de Ortuño al corazón del área.

Parecía que el cerocerismo iba a imperar al descanso hasta que en el tiempo de prolongación el Leganés rompió el equilibrió en el marcador. Dux le hiz un roto por banda a Iza Carcelén y su centro al segundo paso lo agradeció Naim con un remate raso a puerta vacía. La acción del 1-0 retrató a toda la zaga cadista, primero a Iza al verse rebasado por su par y después a los demás por llegar tarde, sobre todo Climent, superado por el autor del tanto.

El fútbol es para listos y el conjunto madrileño supo aprovechar una contra aderezada con pasividad defensiva para cobrar ventaja. El Cádiz CF estaba obligado a hacer mucho más en la segunda parte si no quería marcharse de vacío.

Ortuño se quedó en la caseta en la reanudación y Garitano dio la alternativa a Alfredo Caicedo para colocarlo como central y apostar por una defensa de cinco hombres incluidos dos carrileros, con Diarra reubicado como pivote y Suso por dentro. Un 5-3-2 con el que tratar de evitar la primera derrota del curso.

El desafío estaba servido. Una complicada prueba para demostrar capacidad de reacción. Lo intentó el Cádiz CF con más voluntad que acierto. Peleó lo indecible, pero le faltó mucho más, como conectar en ataque. Pocos recursos. Cuando Suso levantó la cabeza con el balón controlado, no encontró a nadie con quien asociarse.

El único recurso era buscar centros a García Pascual, estrechamente vigilado por los centrales. El panorama no era el más halagüeño, el Cádiz CF no tiraba a puerta ni de casualidad y el entrenador intentó agitar la zona ofensiva y se jugó la doble carta de Ontiveros y Brian Ocampo con media hora por delante. Con ellos llegó la revolución y cambió el decorado del partido.

De rebote, pero por fin una oportunidad. En el 63, García Pascual se quedó solo delante del portero pero la rapidez e Lalo Aguilar en el cruce impidió que el remate tomase la dirección adecuada. Un minuto después, Ontiveros lanzó fuera un libre directo.

Mientras Víctor Aznar sostuvo al equipo dentro del partido (en el 66 detuvo la pelota tras un remate de Miguel en boca de gol), el Cádiz CF empezó a asomarse de verdad en el área contraria hasta que logró el empate en el 69 en su primer tiro a puerta. El tanto nació a balón parado y lo fabricaron entre Ontiveros y Brian Ocampo. El malagueño sacó de esquina al segundo palo, donde esperaba el uruguago para conectar una volea fantástica con la que alojó el esférico en la portería junto a un poste. Un golazo fruto de la estrategia que llegó en el mejor momento.

Los amarillos habían hecho lo más difícil pese a sus problemas ofensivos. Con el 1-1 renació la esperanza de un buen resultado. Restaba el esprint definitivo con todo por decidir, con los locales volcados arriba y los visitantes metidos en su campo sin renunciar a cruzar la línea central. En el 73, Víctor Aznzar corrigió un grave error defensivo e hizo la parada de la noche en el mano a mano con Diego García. El hispano-brasileño evitó con la cabeza un gol que parecía cantado.

Los dos equipos tuvieron opciones de ganar en los últimos minutos. En el 86, Juan Soriano repelió el cuero tras un derechazo de Brian Ocampo desde la frontal del área. El charrúa desperdició una ocasión clarísima en el alargue en el mano a con mano con el portero. Tras el rechace, no Diarra ni Ontiveros fueron capaces de definir ante la portería.

FICHA TÉCNICA

CD Leganés: Juan Soriano, Rubén Peña, Jorge Sáenz, Lalo Aguilar, Marvel, Diawara (Melero, 85'), Cissé, Naim (Guirao, 85'), Duk (Pauwels, 65'), Diego García, Miguel (Óscar Plano, 85')

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Sergio Ortuño (Caicedo, 46'), Diarra, De la Rosa, Suso (Ontiveros, 60') y Álvaro García Pascual.

Goles: 1-0 (45'+1) Naim. 1-1 (69') Brian Ocampo.

Árbitro: Salvador Lax (murciano). Amonestó a los locales Dux (40') y Marvel (73') y al visitante Caicedo (73').

Incidencias: Partido de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque.