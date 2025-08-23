Brian Ocampo resalta una faceta del juego tras el empate del Cádiz CF en Leganés

Brian Ocampo se convirtió en el protagonista del partido entre el Leganés y el Cádiz CF disputado la noche del viernes 22 de agosto al marcar al gol que suponía el empate. El extremo entró en el minuto 60 y poco después acertaba en el remate tras un saque de esquina lanzado por Javier Ontiveros.

El futbolista uruguayo realizó declaraciones a los medios oficiales del club una vez finalizado en el encuentro. Hizo una valoración del desarrollo del partido y del resultado que permitió sumar un punto al conjunto amarillo.

Ocampo dio por bueno un punto que consideró importante: Señaló sobre el marcador conseguido en Butarque que "creo que sacamos un punto valioso en un campo complicado como el del Leganés". No ocultó que se traba de un rival difícil que se estrenaba en su feudo esta temporada 2025-26.

Aunque el Cádiz CF sumó, en los instantes finales desperdió una ocasión clarósima para llevarse la victoria, de ahí que por momentos el empate supiese a poco. Brian Ocampo comentó que el partido "estaba igualado" y destacó que "las últimas ocasiones las tuvimos nosotros para ganar". En cualquier caso, resaltó que "sacamos un buen punto con el empate".

Sobre la jugada del gol, el futbolista sudamericano le dio mucho valor a las acciones de estrategia que puede permitir perforar la portería contraria, como de hecho sucedió justo cuando más lo necesitaba un Cádiz CF que en ese momento estaba buscando el empate después de haberse ido al descanso con una desventaja por la mínima. Indicó el extremo que "el balon parado es muy importante y hoy ha salido todo".

No lo dudó Brian Ocampo a la hora de elegir con qué fase de partido contra el Leganés estaba más satisfecho. Declaró que "nos quedamos con los últimos minutos del equipo en los que estuvo buscando el gol pero no se pudo dar". Dio valor al hecho de que el equipo acabara con ambición y no se conformase con el empate.