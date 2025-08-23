El Cádiz CF, entre carencias, cambios acertados e instinto de supervivencia

El Cádiz CF vivió el viernes 22 de agosto el primer episodio de la dura batalla que le aguarda cada vez que le toque ejercer de visitante. La primera salida de la temporada 2025-26 fue ante el recién descendido Leganés (dirigido ahora por Paco López) que atesora un enorme potencial y afrontó el encuentro con la motivación de estrenarse como anfitrión.

No fue una actuación brillante la de un equipo amarillo que sin embargo sí destacó por su practicidad. Fue capaz de competir en el campo de un adversario en teoría superior y candidato al ascenso y se llevó un valioso empate (1-1) con el que confirmó su buen comienzo de curso. Una victoria en casa, una igualada fuera y a pensar en el siguiente compromiso contra el Albacete el domingo 31 en el estadio Nuevo Mirandilla.

El Cádiz CF compensó sus carencias con un espíritu combativo que le hizo mantenerse vivo en el partido. Presentó síntomas de fragilidad en zona defensiva paliados por un inspirado Víctor Aznar y le costó una barbaridad generar en ataque. De hecho, su primer disparo dirigido entre los palos se convirtió en el gol del empate. Fue claramente de menos a más y acabó el partido en su mejor momento.

El entrenador, Gaizka Garitano, capeó las limitaciones con un giro de timón. Tras una primera mitad poco alentadora, el técnico modificó el dibujo en la segunda para buscar la reacción que llegó de manera definitiva cuando decidió dar un paso a falta de media hora para el minuto 90. El equipo no terminaba de encontrar el rumbo en la misión ofensiva y el técnico apostó por los dos futbolistas más desequilibrantes que tenía en el banquillo.

La entrada de Javier Ontiveros y Brian Ocampo pareció formar parte del plan de partido. Esa fue una de las claves. Se trataba de llegar con opciones de puntuar al tramo decisivo y que los dos jugones la liaran con su habilidad y frescura. Eso fue lo hicieron. El plan se cumplió. El Cádiz CF apareció más arriba y con ellos sobre el césped no tardó en llegar el empate. Sacó de esquina el marbellí y el uruguayo empaló el esférico para conducirlo al fondo de la portería. La estrategia funcionó a las mil maravillas.

Garitano acertó con la variante táctica y las sustituciones y el Cádiz CF se marchó de Madrid con la sensación de haber dejado escapar la victoria después de que Brian Ocampo, Yussi Diarra y Ontiveros desperdiciasen una oportunidad clarísima en el tiempo de prolongación.

En cualquier caso, el empate hizo justicia. El Cádiz CF iba camino de su primera derrota pero se reinventó sobre la marcha, creció en la fase definitiva del partido y mostró un nstinto de supervivencia que le llevó la consecución de un punto que no es un mal botín.