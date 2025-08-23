El Cádiz CF ha ido "de menos a más", según Garitano

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, valoraba el encuentro en la rueda de prensa posterior al empate frente al Leganés. Sensaciones de partido disputado de tú a tú y con una cara más favorable en el aspecto ofensivo a partir de los cambios en la segunda parte.

El preparador del conjunto cadista hablaba de la igualdad reinante en el terreno de juego. "El partido ha tenido diferentes fases. En la primera mitad, ellos han empezado mas fuertes, los segundos veinte minutos hemos estado mejor y justo ha llegado el gol. Con los cambios hemos estado cerca de ganar. El empate es justo", explicaba el responsable del plantel gaditano.

Un punto importante ante un rival complicado que está llamado a moverse por la zona alta. "Los cambios y el balón parado son las variables que mas influyen en esta categoría. Hemos ido de menos a mas, hemos estado a punto de ganar en un campo y un rival muy fuerte que viene de Primera División".

Las decisiones adoptadas por el técnico del Cádiz CF a lo largo del choque, especialmente cuando su equipo se vio con el marcador en contra. "Hemos cambiado de sistema en el segundo tiempo, hemos sido más ofensivos y hemos llegado con más claridad arriba. Nos hemos adaptado muy bien a los cambios. Contento con este punto en uno de los campos más difíciles de la categoría".