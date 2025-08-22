El Cádiz CF, atento al interés de la Real Sociedad por Etta Eyong

Una de las incógnitas del mercado de verano es el equipo en el que jugará Etta Eyong a lo largo de la temporada 2025-26. En el Cádiz CF están muy pendientes de su situación porque se guardó el 50% de los derechos económicos de una posible futura venta cuando lo traspasó al Villarreal a finales de agosto de 2024. La cláusula de salida del cuadro castellonense es de algo más de 10 millones de euros.

El delantero arrancó la presente campaña con el rol de titular en el Villarreal que cumplió a la perfección gracias al gol que marcó en la victoria sobre el Real Oviedo en la jornada inaugural. El buen comienzo no hace sino acrecentar el interés de numerosos equipos que quieren hacerse con sus servicios.

Si el camerunés no se queda en el Villarreal, no le faltarán conjuntos para que juegue en Primera División en España o en otro país. El Real Betis se lanzó a por él con la idea de una cesión y una posterior opción de compra, pero en principio el Villarreal sólo contempla un préstamo sin posibilidad de que el club receptor pueda comprar. Hasta el nombre del Barcelona salió en los últimos días.

El Levante también está interesado en Etta Eyong como cedido sin derecho a compra y el último conjunto en unirse a la lista de candidatos para integrarlo en su plantilla es la Real Sociedad, según informa Ismael Algarra. En el caso de que el atacante salga al cuadro donostiarra, el Cádiz CF se podría beneficiar si se trata de un traspaso aunque parece poco probable que el Villarreal quiera formalizar una venta.