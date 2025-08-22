La afición del Cádiz CF agota las entradas visitantes para el partido contra el Leganés

El Cádiz CF no estará solo en la primera visita de la temporada 2025-26. El conjunto amarillo se enfrenta al Leganés en Estado Municipal de Butarque el viernes 22 de agosto en el encuentro de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion que enfrenta a dos escuadras que no hace mucho militaban en la máxima categoría del fútbol español. El cuadro pepinero acaba de descender y el gaditano perdió su plaza en la campaña 2023-24.

El partido reúne a numerosos aficionados cadistas entre los que se desplazan desde territorio gaditano, los que viven en Madrid y alrededores y otros desde otros enclaves de la geografía española.

De hecho, las localidades para la grada visitante que salieron a la venta están agotadas, según informa la Federación de Peñas Cadistas (FPC). El equipo entrenado por Gaizka Garitano estará bien acompañado en un envite que tiene el atractivo añadido del reencuentro con Paco López con el conjunto amarillo, el último al que dirigió antes de hacerse cargo del Leganés.

Hasta 13 peñas cadistas estarán representadas en Butarque en la primera amarilla de la temporada. El ambiente está asegurado. La Federación de Peñas del Leganés ha dado la bienvenida a los seguidores amarillos, a los que invita a su local en el estadio que está ubicada precisamente junto a la puerta de acceso de la hinchada visitante.

"Bienvenidos a Leganés, os esperamos desde las 19:30 horas en nuestro local que está al lado de la puerta visitante", señalaron desde la Federación de Peñas del equipo que ejerce de anfitrión. El fútbol es la excusa perfecta para la buena convivencia entre aficiones. Así, la previa del partido se vivirá en los exteriores de Butarque y una vez que comience el encuentro, que gane el mejor.