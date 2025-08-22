Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Leganés

El Cádiz CF afronta el viernes 22 de agosto (a partir de las 21:30 horas) su primera visita de la temporada 2025-26 en el terreno del Leganés y todo hace indicar que también su primer once contra once después de medirse a un contrincante con diez futbolistas casi desde el pitido inicial en el partido contra el Mirandés con el que alzó el telón de la Liga.

El conjunto amarillo aprovechó la superioridad numérica que tuvo ante el cuadro rojillo para anotarse una victoria (1-0) que estimula el hambre por ganar en un periodo incómodo para los entrenadores por una anomalía que se prolonga año tras año sin que nadie acierte a poner remedio. La competición ya está en marcha pero el mercado de verano continúa abierto (hasta el 1 de septiembre) y Gaizka Garitano aún no puede contar con una plantilla completa (hay carencias al menos en un extremo y la delantera) a la espera que el club termine de hacer los deberes.

La exigencia es máxima para un Cádiz CF que examina su estado actual. La entidad del adversario (recién descendido) y el estreno como foráneo despierta expectación y también incertidumbre sobre el nivel que es capaz de ofrecer. Es buen día para poner la prueba la solidez de un equipo que en esta ocasión, para disponer de verdaderas opciones de éxito, deberá hacerse fuerte en el sistema defensivo además de andar atinado en ataque. Esta vez si tendrá un rival que le discutirá la posesión de balón y llegará al área con mayor frecuencia que en el partido de apertura.

La cita supone el reencuentro con Paco López, el entrenador que naufragó en el banquillo cadista y ahora trata de devolver a los pepineros a la élite del fútbol español, el mismo encargo que recibió de los amarillos tras perder su plaza en la máxima categoría. El Leganés debutó con un empate (1-1) hace una semana en el campo del Huesca.

El preparador cadista repite convocatoria (la única novedad es el portero juvenil Rubén Rubio) y todo apunta a la misma alineación que arrancó el duelo ante el Mirandés. Si hay algún movimiento es por una cuestión táctica o alguna molestia.

Una vez más, Suso y Javier Ontiveros están llamados a liderar la misión ofensiva con el emergente Álvaro García Pascual como hombre más adelantado. El delantero marcó en su estreno y no quiere detener su marcha.

En el Leganés son bajas los lesionados Rubén Pulido y Sebastián Figueredo mientras que Juan Cruz es duda tras los problemas surgidos por su intención de salir del club.

ALINEACIONES PROBABLES

CD Leganés: Juan Soriano, Rubén Peña, Miquel, Jorge Sáenz, Marvel Naim, Cissé, Diawara, Duk, Diego y Álex Millán.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Diarra, De la Rosa, Ontiveros, Suso y Álvaro García Pascual.

Árbitro: Salvador Lax (murciano).

Estadio: Butarque (21:30) (LaLiga Hypermotion TV/Movistar/ Orange/Dazn).