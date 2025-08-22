Paco López explica qué significa enfrentarse al Cádiz CF y hace un pronóstico sobre el equipo amarillo

El partido entre el Leganés y el Cádiz CF que se disputa el viernes 22 de agosto en Butarque supone el reencuentro entre el equipo amarillo y Paco López. El técnico dirigió a la plantilla cadista hasta la 18ª jornada de la pasada temporada 2024-25 cuando fue destituido con el cuadro gaditano estaba metido en zona de descenso. Ahora entrena al equipo madrileño, recién descendido de Primera a Segunda.

En la rueda de prensa previa al duelo del segundo capítulo liguero, López dijo que "cada semana vamos a decir que el partido más importante es el que toca. Es una sensación especial reencontrarnos con nuestra gente, nos tiene que dar un plus porque hay récord de abonados, 200 seguidores viajaron a Huesca... Eso nos tiene que estimular y que el equipo le dé a la afición lo que merece". El Leganés se estrena en su feudo después de empatar (1-1) en El Alcoraz.

No desveló el técnico si Juan Cruz participará en el encuentro: "La decisión depende del estado físico, táctico y anímico. Se valora eso". Añadió que "a los jugadores les exijo que estén al cien por cien o a niveles cercanos al cien por cien". Las únicas bajas confirmadas son las de Rubén Pulido y Figueredo.

El valenciano aseguró que "estamos contentos con los defensas que tenemos. Queremos que en cada partido den su máximo nivel". Aunque sólo hay un lateral izquierdo puro en la plantilla, dijo que "el equipo está bien. Marvel hizo una pretemporada espectacular en esa posición y nos da posibilidad de tener variantes tácticas. Es una ventaja tener jugadores de varias posiciones. Franquesa será importante cuanto esté al cien por cien".

López no escondió que su equipo tiene que ir a más. "En esto del fútbol entiendo las críticas, pero los que más conocemos los jugadres somos los que trabajamos a diario con ellos. El campo del Huesca es difícil". Dejó claro que "hay que mejorar como equipo. Separar hoy en día la defensa del ataque no es real. Si pierdes la pelota en tres cuartos y haces pérdidas no forzadas la defensa sufren y si la defensa saca mal el balón los de arriba sufren".

"Con balón no estuvimos bien", indicó sobre el envite ante el Huesca. El técnico añadió que "tenemos margen de mejora y estamos en ello. Esta categoría es difícil e igualada. Tenemos que ir a más en cada partido, es importante ir mejorando a nivel colectivo".

Paco López se reencuentra con el que fue su último equipo antes de hacerse cago del Leganés. "Siempre que juegas contra un equipo al que has pertenecido es especial, pero los partidos son importantes juegues contra quien juegues".

El entrenador del cuadro pepinero ve a los amarillos en la parte alta de la clasificación. Del Cádiz CF dijo que "es un rival llamado a estar arriba. Es un equipo con mucha historia y solera, con mucho talento arriba con Suso, Ontiveros, Brian, García Pascual, De la Rosa... tendremos que hacer las cosas bien para ganar".