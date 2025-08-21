Se calienta el caso Etta Eyong y el Cádiz CF está muy pendiente: el Betis quiere al delantero

Etta Eyong sobresalió la pasada temporada 2024-25 en el filial del Villarreal (Primera Feeración) después de que el Cádiz CF prescindiese de sus servicios. El delantero destacó tanto que acabó jugando en la élite con el primer equipo del club castellonense.

Después de su alto rendimiento, el futbolista camerunés hizo la pretemporada a las órdenes de Marcelono García Toral en la jornada inaugural de la campaña 2025-26 no sólo fue titular sino que además marcó el el primer gol del triunfo (2-0) de su equipo sobre el Real Oviedo.

La incógnita es si Etta Eyong se queda o se va del Villarreal y en caso de salir en qué condiciones lo hace. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. En el Cádiz CF están muy pendientes de su situación porque se quedó con el 50% de los derechos económicos de un futuro traspaso. Es porcentaje le podría suponer un cuantioso beneficio.

No son pocos los clubes que han llamado al Villarreal para preguntar por el atacante. El club de la familia Roig ha cerrado el fichaje del ariete Tani Oluwaseyi, por el que ha pagado 6,5 millones de euros el Minnesota United, y es posible que busque un delantero más en el mercado. Los refuerzos en punta

Según Xavi Jorquera, el Real Betis y el club del estadio de la Cerámica, rivales directos en la Liga, negocian el pase de jugador al conjunto verdiblanco en calidad de cedido con opción de compra, aunque no se especifica si sería o no obligatoria. La cláusula de rescisión de su contrato es de algo más de 10 'kilos'.

No es descartable la posibilidad de que el delantero llegue cedido al Betis pero sin opción de compra, es decir, con billete de vuelta al Villarreal cuando acabe la temporada.

El Betis no es el único equipo interesado en el ex del Cádiz CF. Según Pepe Elías, el Barcelona ha preguntado por el artillero de 21 años.