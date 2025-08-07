El Cádiz CF ya tiene al sustituto de Víctor Chust

El Cádiz Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con Jorge Moreno para su incorporación las próximas tres temporadas. Nacido el 25/07/2001 en Tres Cantos (Madrid), se formó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y Osasuna, llegando a debutar en el primer equipo navarro en 2024. También ha militado en Cultural Leonesa, Córdoba y Cartagena, en el cuadro departamental la pasada temporada disputó 26 partidos en LaLiga Hypermotion, acabando con el descenso de categoría

El defensa central ya ha pasado reconocimiento médico y se incorpora este jueves a los entrenamientos. Su llegada es para cubrir la vacante que deja Víctor Chust, que se va cedido al Elche para jugar en Primera División. De hecho, el Cádiz CF hace oficial este jueves esa operación. Y es que los doos clubes han alcanzado un acuerdo para la cesión de Víctor Chust. La operación contempla una opción de compra por parte del conjunto ilicitano a final de temporada.

Víctor Chust llegó al club cadista en 2021 con solo 21 años procedente de la cantera del Real Madrid. Ha disputado 108 partidos oficiales -entre Primera y Segunda División-, con cuatro goles anotados, tres de ellos en la última temporada.

Con esta operación el Cádiz CF descarta la llegada de Aridane, en lo que hubiera sido su regreso al equipo amarillo tras jugar cuatro campañas en Osasuna y dos en el Rayo Vallecano. El jugador canario está sin equipo.