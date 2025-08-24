Iuri Tabatadze, el extremo que está a un paso del Cádiz CF

El Cádiz CF tiene tarea pendiente en la recta final del mercado de verano. Hasta el próximo 1 de septiembre está abierto el plazo de inscripción de jugadores aunque después existe la posibilidad de firmar futbolistas que estén libres, ese caso con una lista de opciones más reducidas.

El entrenador, Gaizka Garitano, lleva pidiendo un extremo desde la salida de Iván Alejo al principio del mercado de invierno de la temporada 2024-25. El vallisoletamo se fue al Apoel de Nicosia y meses más tarde se incorporó al Real Valladolid, rival del Cádiz CF en la categoría de plata. El club está apurando al máximo para encontrar un jugador de banda que se mueva sobre todo por la derecha. Aunque contrató este verano a Isaac Obeng, todo apunta a que el ex del Teruel saldrá cedido a un conjunto de Primera Federación en busca de minutos.

El extremo que puede unirse de inmediato al proyecto cadista no es conocido en el balompié español. Según Geo Team, el georgiano Iuri Tabatadze llega el lunes 25 de agosto a la capital gaditana para pasar el pertinente reconocimiento médico y firmar para las próximas tres temporadas. Se trata de un extremo ambidiestro de 25 años que pertenece al Iberia 1999 de Tiflis, club ubicado en la capital de Georgia. La pasada campaña anotó 13 goles y repartió tres asistencias en 26 partidos. En mayo fue elegido el mejor jugador de la Liga georgiana.

A su influencia por la banda se une su capacidad para ver puerta. Es decir, es un jugador que tiene presencia en el área contraria.

Ha sido cuatro veces internacional con la selección sub'21 de su país. Además de ejercer de extremo en cualquiera de los dos costados, puede jugar como lateral diestro en caso de necesidad.

Tabatadze mide 1,83, tiene velocidad, es encarador y luchador. Puede aportar en ataque y en defensa con su espíritu de sacrificio. Su valor actual de mercado es de 450.000 euros según Transfermarkt. Su cotización más alta fue de medio millón que alcanzó el de septiembre de 2023.

Además de jugar en la Liga de su país, Tarabadze tuvo un breve paso de seis meses cedido al Vion Zlate Moravce (Eslovaquia) entre enero y junio de 2024. Volvió al Iberia 1999 y ahora está a un paso de dar un enorme salto en su carrera si el lunes, como así parece, se confirma su fichaje por el Cádiz CF.

Una vez que aterrice en la plantilla, el extremo se pondrá enseguida a las órdenes de Garitano para empezar a pelear por un puesto. Tiene toda la semana para ejercitarse con sus nuevos compañeros e iniciar el lógico periodo de adaptación. Podría debutar en el Cádiz CF en el partido contra el Albacete correspondiente a la tercera jornada de Liga que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo domingo 31 de agosto.