De qué depende el debut de Tabatadze en el Cádiz CF

El Cádiz CF dio un paso más en el mercado de verano con el fichaje de Iuri Tabatadze que anunció el pasado miércoles 27 de agosto después de que el lunes fuese sometido al reconocimiento médico tras su llegada a la capital gaditana. El club apuntala el extremo derecho y se une a la temporada 2025-26 ya iniciada. Los amarillos acumulan una victoria (1-0 sobre el Mirandés) y un empate (1-1 en el terreno del Leganés) en las dos primeras jornadas del campeonato.

El futbolista de 25 años firma por tres campañas (hasta el 30 de junio de 2028) después de sobresalir en la Liga de Georgia, su país de nacimiento. Se convierte en el décimo fichaje del Cádiz CF durante el presente periodo estival después de Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Sergio Ortuño, Yussi Diarra, Joaquín González, David García, Isaac Obeng, Suso y Álvaro García Pascual.

Una vez que Tabatadze pertenece a la escuadra cadista, ya se ha puesto a las órdenes de Gaizka Garitano. El miércoles realizó el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) y el jueves vive sus primeras sensaciones en el estadio Nuevo Mirandilla, donde se ejercita el equipo antes de la presentación oficial del futbolista.

La incógnita es cuándo se producirá el estreno del extremo en un partido oficial del Cádiz CF. La próxima cita del campeonato es el domingo en casa frente al Albacete. Es requisito indispensable que el jugador sea inscrito en LaLiga por el club. El jueves por la mañana aún no figuraba en la web de la patronal pero aún hay tiempo hasta el día del encuentro correspondiente al tercer capítulo.

Una que su licencia esté tramitada, la decisión queda en manos del técnico. El georgiano llega con ganas y ahora es Garitano quién debe evaluar su estado de forma y su adaptación para ver cuándo es el mejor momento para darle minutos. Si tiene ficha antes del partido (el plazo de inscripción finaliza la noche de lunes 1 de septiembre), es posible que forme parte de la convocatoria como primer paso antes de su debut.