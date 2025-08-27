El día que Chris Ramos hizo feliz al Cádiz CF y a Garitano

Era el sábado 14 de diciembre del año pasado cuando el Cádiz CF se enfrentaba en el Nuevo Mirandilla al Albacete Balompié. Se trataba de la 19ª jornada de Liga y del estreno de Gaizka Garitano en el banquillo, después de sustituir a Paco López. Un debut entre la necesidad y la angustia porque el conjunto amarillo estaba en puesto de descenso a Primera Federación y la primera vuelta estaba a punto de tocar a su fin.

El Cádiz CF de la primera impresión con Garitano venció 1-0, como gusta en muchas ocasiones y más se saborea una alegría, con un gol de penalti en el minuto 89. La explosión aquel día del estadio fue esperada y celebrada por lo que significaba ganar y salir de los puestos calientes. Eso no evitó que después del gol gran parte de la grada estallara contra la gestión de los dirigentes.

Aquel 14 de diciembre de 2024, el Cádiz CF estaba contra las cuerdas, atenazado por un escenario impensable después de descender de Primera y con la afición de uñas con el equipo, con Vizcaíno y Contreras... y con todo. Pero la historia quiso cambiar con un amable guiño al nuevo entrenador. Un penalti con el encuentro agonizando lo podía cambiar todo. Y así lo hizo Chris Ramos, que asumió la responsabilidad y puso rúbrica a la primera alegría con Garitano.

El Albacete, el rival que de nuevo este fin de semana se cruza en el camino del preparador vasco, marcó aquel debut en el que había mucho que perder y poco que ganar a pesar de la importante victoria. Y es que el malestar del cadismo era tan grande que se mezcló al acabar el partido el enfado con la alegría.

Garitano se pone de nuevo frente al Albacete como entrenador del Cádiz CF. El vasco firma repetir un triunfo agónico en un escenario muy diferente al de la campaña pasada, dentro y fuera del césped, y que esta vez el penalti lo transforme Suso u Ontiveros.