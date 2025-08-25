Reacción de jugadores del Cádiz CF tras la exhibición de Chris Ramos en Botafogo

Chris Ramos cruzó el charco para emprender un nuevo reto profesional. Después de jugar dos temporadas y media en el Cádiz CF, el equipo de su tierra, se enroló en el Botafogo y el día de su estrenó ofreció una exhibición goleadora que desató la locura entre los aficionados de su nuevo equipo. Saltó al césped mediada la segunda parte con empate a uno y en 25 minutos marcó dos goles que otorgaron la victoria (1-3) al 'Fogao' en el campo del Juventude. Dejó huella en su primera aparición.

El debut de delantero fue inmejorable con dos goles que le pusieron en el foco. Se llevó numerosos elogios en Brasil y a miles de kilómetros de distancia, en territorio gaditano, había mucha gente pendiente de su estreno.

Chris Ramos, feliz por su aportación, se expresó desde su cuenta de instagram después de su exitosa puesta de largo: "Muy feliz y emocionado por mi primer juego con glorioso. Muchas gracias al personal y a todo el personal del club por la bienvenida y el trato desde que llegaron. Vamos por más!!!".

El mensaje del ariete tuvo numerosas respuestas, entre ellas algunos de los que hasta hace muy poco fueron compañeros de vestuario en el Cádiz CF. Álex Fernández, capitán del equipo amarillo, reaccionó con el emoticono de una cara sonriente con corazones en los ojos.

Javier Ontiveros también reaccionó, en su caso con tres pequeñas imágenes (estrella, fuego, corazón). Iker Recio fue más explícito: "Pufff qué fácil lo haces", dijo el defensa central, que añadió un emoticono con sonrisa y corazones.