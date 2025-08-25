Última semana de mercado: fichajes y salidas pendientes en el Cádiz CF

Empieza la cuenta atrás para el final del mercado de verano. Queda justo una semana a la que el Cádiz CF se presenta con bastante tarea por delante. El plazo expira la noche del próximo lunes 1 de septiembre y hasta entonces puede haber novedades. Queda poco tiempo y a la vez mucho porque hay negociaciones en marcha e incluso operaciones que se pueden cerrar con celeridad. Es habitual que en la recta final del mercado las partes implicadas flexibilicen sus posturas.

La plantilla del Cádiz CF está confeccionada en un alto porcentaje pero aún quedan retoques tanto en el apartado de las entradas como en el de las salidas. En la web de LaLiga aún aparecen inscritos Rubén Alcaraz (dorsal 4), Gonzalo Escalante (17) y Rubén Sobrino (7). También figura Francisco Mwepu, en su caso sin número al encontrarse lesionado. El club quiere desprenderse de los tres primeros pero de momento no hay solución para ellos y el tiempo empieza a agotarse después de dos meses de mercado.

Isaac Obeng (número 35) y Marcos Denia (28) están entrando en la convocatoria en los compases iniciales del campeonato pero el futuro de ambos parece lejos de los amarillos. El extremo llegó a jugar unos minutos en el duelo ante el Mirandés. Los dos están llamados a salir como cedidos.

Además de las salidas, el capítulo de los fichajes continúa abierto después de nueve incorporaciones: Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Yussi Diarra, Sergio Ortuño, Joaquín González, David García, Suso, Obeng y Álvaro García Pascual.

El entrenador, Gaizka Garitano, cifra en tres los futbolistas que deberían llegar para terminar de rematar la plantilla. Debe unirse al proyecto un extremo derecho, un delantero y en teoría un defensa central o un medio. El conjunto amarillo afronta un tercer partido de Liga antes del cierre de la ventana estival. El domingo 31 de agosto se enfrenta al Albacete en el estadio Nuevo Mirandilla tras la victoria (1-0) sobre el Mirandés y el empate (1-1) en el terreno del Leganés.

El hombre elegido para la banda es el futbolista georgiano Iuri Tabatadze (25 años). Para la delantera, el ucraniano Vladyslav Kopotun (24) si el Cádiz CF y el Alcorcón, del que forma parte, son capaces de ponerse de acuerdo. El ariete parece tener claro que quiere integrarse en el equipo andaluz pero si los dos clubes no se entienden el cuadro gaditano tendría que buscar una alternativa. Suena Mourad, atacante que pertenece al Elche.