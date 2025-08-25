El ex del Cádiz CF Chris Ramos debuta en Botafogo por todo lo alto: doblete y victoria

Llegó el gran día para Chris Ramos. El ex delantero del Cádiz CF debutó en Botafogo (cedido con opción obligatoria de compra) y lo hizo por todo lo alto con una actuación portensosa. El delantero entró en su primera convocatoria en el partido a domicilio contra el Juventude correspondiente a la jornada 21 de la Liga brasileña. Empezó de suplente pero acabó siendo el protagonista por méritos propios.

Era una cita complicada para 'Fogado' poco días después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores por Liga de Quito. De regreso al campeonato doméstico, el futbolista gaditano esperó turno en el banquillo y en el minuto 66 le llegó su oportunidad. El entrenador, Davide Ancelotti, recurrió a él cuando su equipo no terminaba de dar un paso al frente y necesitaba gol. El encuentro se había ido al descanso con empate a uno tras adelantarse el Juventude por medio de Emerson Batalla e igualar Botafogo con un penalti transformado por Álex Telles.

En el ecuador de la segunda mitad, Chris Ramos sustituyó a Arthur Cabral y su irrupción fue de las que no se olvidan. Se estrenó a lo grande el gaditano con dos goles, dos, que culminaron la remontada de su equipo. Marcó un doblete que propició la victoria de Botafogo y con aportación acaparó todos los elogios. Su carta de presentación fue inmejorable.

El primer tanto de Chris Ramos con su nueva escuadra lo anotó en el minuto 83. Recibió la pelota en la frontal del área, regateó a un adversario y soltó un derechazo raso con el que alojó el balón en la portería junto a unposte con el que puso el 1-2.

En el minuto 91, la puntilla. El ariete español aprovechó el pase de un compañero en un contragolpe para anotar el 1-3 con un toque suave de balón con el que salvó la salida del portero. Nuevo tanto y triunfo asegurado.

Chris Ramos tuvo el debut soñado con un rendimiento espectacular. Fue elegido el mejor jugador del partido por los aficionados de su equipo y su club destacó en sus cuentas de redes sociales el esplendoroso debut del gaditano. Con su enorme actuación, el atacante se lo pone difícil a su entenador de cara al siguiente compromiso. El gaditano pide paso a base de goles. El próximo compromiso de Botafogo es en el campo de Vasco de Gama en los cuartos de final de la Copa de Brasil programado para la madrugada del miércoles al jueves.