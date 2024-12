Chris Ramos alegra el estreno de Garitano en el Cádiz CF (1-0)

Cádiz/La etapa de Gaizka Garitano en el Cádiz CF arrancó con una agónica victoria (1-0) sobre el Albacete que llegó en el minuto 90 con Chris Ramos como artífice. El delantero fabricó la jugada en la que fue objeto de penalti que él mismo se encargó de transformar por la escuadra para firmar el único gol del partido.

El conjunto amarill se mostró más sólido en el estreno del 'míster' aunque las pasó canutas en ataque. Sin la irrupción del espigado delantero en los instantes finales, es más que probable que el duelo se hubiese resuelto con un empate sin goles. Los tres puntos dan oxígeno a un equipo que debe mejorar para al menos alejarse de la zona de descenso.

Gaizka Garitano inició su andadura como entrenador cadista con la intención de dar mayor solidez a un equipo cuya fragilidad le ha llevado a residir en el sótano de la clasificación. Su medida más llamativa fue la apuesta por un falso trivote con Álex Fernández entre la media y segundo punta, integrado en las labores de creación y ubicado como enganche con Roger Martí por delante. Iza Carcelén puso fin a la orfandad que reinaba en el lateral derecho y tambi´´en regresó al once Rominigue Kouamé en su primera titularidad tras el castigo que Paco López le levantó poco antes de la marcha del anterior técnico.

Los locales quisieron imponer su ritmo con y sin balón. Aplicaron una presión intensa y trataron de mover de un lado a otro con criterio. No lo tuvieron fácil ante un rival ordenado en su terreno que no renunció a la contra. Los primeros avisos lo dieron los albaceteños. Comenzó dio Quiles en el minuto 13 con un potente zurdazo desde la frontal del área y la pelota no demasiado lejos del larguero. En el 19, se escapó algo más cerca de esa misma zona tras un cabezazo de Juanma. En el 21, un tiro de Morcillo se perdió junto un poste.

Mientras el Albacete empezaba a asomar la patita, al Cádiz CF le costaba un mundo generar peligro, incapaz de poner a prueba al cancerbero visitante. Un testarazo de Ontiveros (en el 27) con el esférico dirigido a grada fue lo más destacado. Y el queso mecánico, sin necesidad de hacer un juego brillante, continuó metiendo el miedo en el miedo en el cuerpo de la zaga cadista. En el 28, el balón superó a David Gil en un pase largo a Quiles, y sin nadie en la portería y con la pelota suelta en el área, Víctor Chust resolvió la situación de apuro. Los castellanos lo intentaron pero no llegaron a tirar a puerta en el primer periodo.

Tardó 32 minutos en disponer de una ocasión clara el equipo de casa y cuando la tuvo la tiró a la basura. Roger Martí partió completamente solo con el balón hacia el área contraria para tener un mano a mano con el portero pero, raro en un delantero, de pronto se frenó, llegó un defensa y sirvió a Ontiveros, quien disparó con poco ángulo y el zaguero desvió la pelota a córner. Inexplicable la decisión de Roger cuando se quedaba solo.

El atasco en ataque era evidente. El primer tiro a puerta, sin dificultades para el arquero, lo protagonizó Ontiveros en el 40 desde la frontal del área. El marbellí apareció poco y el equipo lo notó. El principal referente ofensivo de los amarillos, pese a partir desde su posición favorita (la bandz izquierda), tardó en entrar en materia y funcionó a base de chispazos. En el 43, otro tiro suyo desde muy lejos no inquietó a Raúl Lizoain.

Los locales encontraron en la recta final de la primera mitad la excusa perfecta para apretar en busca de un gol antes del descanso que no consiguió. El equipo ganó en consitencia mientras que anduvo plano en ataque. La afición, que ya había silbado antes para protestar, despidió con pitos a sus futbolistas cuando tomaron el camino de los vestuarios. Mucho tenían mejorar arriba en la segunda para aspirar al botín de los tres puntos.

Con un remate alto de Roger Martí a dos metros de la portería arrancó la segunda parte. El banderín elevado del auxiliar por fuera evitó comeduras de coco por tan tremendo fallo. El Cádiz CF, que necesitaba la victoria, dio un paso al frente sin rodeos, esta vez sin con un papel relevante de Ontiveros. La afición apreció ese esfuerzo y aportó todo su aliento para remar en la misma dirección.

Kouamé se echó el equipo a la espalda con reparto de juego e irrupciones por el centro. Pero faltaba el gol y Garitano movió el banquillo. Su primera sustitución como preparador cadista fue Chris Ramos por un desacertado Roger. Mantuvo su apuesta por un delantero puro.

Los anfitriones no aprovecharon el tirón inicial pero persistieron. No les quedaba otra. En el 68, tras un centro al interior del área, Víctor Chust no se decidió a tirar con la pelota en su poder frente a la portería y la defensa acabó despejando. Casi sin respiro, Kouamé cabeceó alto un saque de esquina de Ontiveros.

Llegaron las ocasiones pero sin gol. En el 73, Chris Ramos, solo delante de Raúl Lizoain, que estaba fuera de la portería, quiso definir con una vaselina pero la precisión en el toque de balón no es su punto fuerte y la pelota se perdió por encima del larguero. Una ocasión clarísima al limbo justó después de un triple movimiento desde el banquillo.

Los minutos ya corrían en contra y esta vez sí Garitano se decantó por dos puntas al dar entrada a Francisco Mwepu. Con él saltaron al césped Moussa Diakité y Rubén Sobrino para aportar aire fresco en la recta final. Poco después lo hizo Bojan Kovacevic.

El tiempo pasaba volando y dio paso a la precipitación aunque con alguna opción más. En el 85, Mwepu cabeceó fuera tras un centro de Matos. Se le escapaban dos puntos al Cádiz CF hasta que una veloz internada de Chris Ramos en el área fue cortada con una zancadilla señalada como penalti. El árbitrp no dudó en señalar la pena máxima y en lo que sí hubo dudas en quién iba a ser su lanzador. Parecia que lo iba a tirar Ontiveros (el supuesto encargado) pero fue el propio gaditano el que pidió la pelota. Hubo un fuerte runrún en la grada, pero lo cierto es que la ejecución del gaditan fue perfecta, por toda la escuadra para poner el 1-0 en el minuto 90.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Fali (Kovacevic, 79'), Víctor Chust, Matos, Fede San Emeterio, Kouamé (M. Diakité, 72'), Álex Fernández (Mwepu. 72'), Iván Alejo (Sobrino, 72'), Ontiveros y Roger Martí (Chris Ramos, 59')

Albacete: Raúl Lizoain, Javi Rueda, Ros, Lalo Aguilar, Juan María (Álvaro, 63') Riki (Javi Villar, 73'), Pacheco, Agus Medina (Fidel, 63'), Juanma (Lazo, 63'), Morcillo (Jon García, 81') y Quiles.

Gol: 1-0 (90') Chris Ramos, de penalti.

Árbitro: Mallo Fernández (vasco). Amonestó al visitante Juan María (48').

Incidencias: Partido de la 19ª jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla. Se guardó un minuto en memoria del ex entrenador cadista José Antonio Naya y el ex jugador amarillo Luis Aragón, recientemente fallecidos.