El Cádiz CF cumple el último trámite para facilitar el debut de Tabatadze

Iuri Tabatadze (25 años) pasó el reconocimiento médico en el Cádiz CF el pasado lunes 25 de agosto, fue anunciado el miércoles como nuevo fichaje (la décima incorporación del verano) y el jueves se celebró el acto de presentación en el que portó una camiseta del equipo con su nombre y el número 12. El extremo llegó procedente del Iberia 1999 como un fichaje del conjunto amarillo por una cantidad económica no especificada. Firmó hasta el 30 de junio de 2028.

El futbolista vive con intensidad su primera semana como cadista. Su vida cambió por completo. Aterrizó tras aceptar un nuevo reto profesional y se puso a trabajar a las órdenes de Gaizka Garitano para empezar a aprender los conceptos del 'míster' y tratar de aportar su grano de arena sin tiempo que perder. Su reto es ofrecer un gran rendimiento que además conlleve el premio añadido de ser convocado por la selección de Georgia.

El propio Tabatadze se definió como un futbolista en sus primeras declaracions: "Soy rápido, explosivo y fuerte". Llega con muchas ganas, dispuesto a poner sus cualidades al servicio del equipo en la posición que le toque ocupar sobre el césped. Se puede mover por las dos bandas, sobre todo por la derecha.

Para poder estar a disposición del entrenador para el partido contra el Albacete que se disputa el domingo 31 de agosto en el estadio Nuevo Mirandilla (tercera jornada), faltaba un trámite que quedó resuelto el sábado por la mañana.

La entidad cadista formalizó la inscripción del extremo en LaLiga, por lo que ya es uno más en la plantilla. El trámite burocrático queda resuelto y ahora es el técnico el que determina el papel que desempeña Tabatadze en el encuentro en casa ante la escuadra castellano-manchega.

El nuevo futbolista del Cádiz CF tiene muchas papeletas para formar parte de una convocatoria en la que caben 23 efectivos. Más difícil parece que puede tener un hueco en el once inicial después de sólo cuatro sesiones (miércoles, jueves, viernes y sábado) con sus nuevos compañeros. Quizás espere turno en el banquillo y su posible estreno dependerá de la decisión que adopte el técnico en función del desarrollo del partido.