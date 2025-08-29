Garitano da las claves del Cádiz CF a la espera del Albacete

La tercera jornada de Liga se echa encima y el Cádiz CF ultima su preparación para recibir este domingo (17:00 horas) al Albacete Balompié. Antes de eso Gaizka Garitano ha atendido a los medios este viernes, en la previa del encuentro que puede dar paso a la segunda alegría del equipo en lo que va de curso.

En primer lugar, el entrenador del Cádiz CF comenzaba analizando los últimos días de trabajo. "Esta semana nos ha servido para que algunos futbolistas hayan recuperado sesiones perdidas durante la pretemporada". Del mismo modo se detuvo en las posibilidades del equipo en cuanto a dibujo sobre el césped. "Tenemos dos sistemas con los que jugamos. El 5-3-2 es una variante que se va a ver durante el año, porque nos ayuda a estirar los laterales y jugar con un delantero más. Tiene que ser un recurso para el equipo tener alternativas de juego".

Gaizka Garitano tuvo palabras hacia el rival del Cádiz CF esta jornada, mstrando un talante de desconfianza por sus resultados engañosos. "Ya hemos jugado varias veces contra ellos. Tienen talento, nos ganaron 3-0 el año pasado muy merecidamente. Los dos partidos que ha jugado los ha merecido ganar, tanto en Almería como con el Racing de Santander. Tienen un gran pie en el centro del campo y en el ataque tiene de los mejores jugadores de la categoría. Todos son capaces de hacer jugadas y goles".

Como réplica para ese adversario con buenas maneras, el técnico del Cádiz CF espera que sus pupilos estén a la altura. "Buscaremos nuestra mejor versión. Siempre buscamos llevar la iniciativa".

También era cuestionado sobre la reciente llegada de Tabatadze, la última incorporación del conjunto amarillo hasta el momento. "Buscábamos un jugador que se adaptara a ambas bandas como extremo. Viene de hacerlo bien y trae cierta experiencia en su equipo. Este Cádiz CF se va pareciendo más a lo que me gusta a mí". Prácticamente todos los futbolistas tenían contrato y la reestructuración se está haciendo poco a poco y con pasos firmes".

En la parte final de su intervención, dejó alguna pincelada a la espera del inminente cierre de mercado, aunque no profundizó en exceso. "No estamos en una disposición de mercado fuerte ahora mismo porque hay otros equipos que tienen más fuerza para ir a por jugadores importantes. Hasta el lunes a la noche, todo es posible", finalizaba Garitano.