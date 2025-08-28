Tabatadze cuenta cuáles son sus cualidades que puede aportar al Cádiz CF

Iuri Tabatadze (25 años) fue presentado el jueves 28 de agosto como nuevo futbolista del Cádiz CF para las próximas tres temporadas en un acto celebrado en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla después del entrenamiento que el conjunto amarillo desarrolló en el terreno de juego donde el el próximo 31 se enfrentará al Albacete en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion.

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, explicó el motivo del fichaje de Tabatadze: "Viene a completar la posicíón extremo y puede jugar en ambas bandas. Buscábamos profundidad, gol y disparo, y reúne todas las condiciones.

Cala reconoció que la contratación del futbolista fue "una operación complicada porque su club se estaba jugando la Liga y era un jugador importante allí. Se concretó felizmente. Está deseando jugar en España".

El Cádiz CF se hizo con el extremo mediante "una compra" por una cantidad "que no comentamos". El club vendedor se guarda un porcentaje en el caso de un futuro traspaso por parte de la entidad cadista.

"Tiene una ilusión tremenda, se le ve en la cara", dijo Cala antes de dar la palabra al georgiano. Su primera intervención fue para manifestar su alegría: "Feliz de estar aquí, de formar parte de un club tan importante, vengo con ganas y deseos de ayudar al equipo, he recibido mensajes de aficionados mostrando cariño. Estaba deseando ponerme a disposición del míster".

Lleva poco tiempo y con ganas de más. "Llevo cinco días, he dado varios paseos por la ciudad, tengo ganas de seguir conociéndola", afirmó Tabatadze antes de definirse cono futbolista: "Soy rápido, explosivo y fuerte".

Sus primeros días están siendo positivos: "Va todo bien desde el recibimiento. He hablado todo el mundo, todos se dirigen a mí y la adaptación está siendo buena".

El extremo lo tuvo claro cuando le surgió la oportunidad. "Cuando mi agente me comentó la posibilidad del Cádiz CF le dije que encantado de venir aquí".

Uno de los sueños de Tabatadze es debutar con la selección de su país. "Eso sería importante, pero lo primero es estar centrado aqui y hacerlo bien, eso me podría dar la oportunidad de ir con la selección".