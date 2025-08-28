El Cádiz CF sabe cuál es la cláusula de Etta Eyong y puede hacer caja por otros dos ex jugadores

En el Cádiz CF están muy pendientes del futuro de Etta Eyong porque lo cuando hace un año lo traspasó al Villarreal se guardó un 50% de los derechos económicos que se deriven en el caso de una futura venta.

El delantero es uno de los futbolistas más codiciados del mercado. Ha sido titular con el cuadro castellonense en las dos primeras jornadas de Liga (ha marcado un gol). Lo quieren numerosos equipos. Suena hasta el gigante Barcelona como posible inversión (compra y cesión a la espera de revalorización).

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, habló el jueves 22 de agosto del ariete en la parte que afecta al club. El conjunto gaditano fue el primero al que llegó el camerunés cuando aterrizó en España. No ocultó que "estamos a la expectativa, el presidente (Manuel Vizcaíno) ya lo explicó en su día, confiábamos en que se iba a vender por una cantidad en el Villarreal que no podía alcanzar el Cádiz CF".

En los últimos días se ha especulado mucho sobre cuál es la cláusula que permite la rescisión del contrato de Etta Eyong. Cala lo dejó claro: "Es de 10 millones de euros hasta el 31 de agosto nos dice el Villarreal". Todo apunta a que después del mercado verano, si continúa en su actual equipo, la cantidad de esa cláusula se triplica y sube hasta colocarse en los 30 'kilos'.

Etta Eyong no es el único jugador que en su día perteneció al Cádiz CF y por el que el club puede obtener un beneficio económico. Cala contó que "también tenemos por Osmajic por futura plusvalías". El delantero montenegrino fue traspasado por el club del Nuevo Mirandilla al Preston North End (Segunda División inglesa) el 1 de septiembre de 2023 y su nombre suena para ser vendido por su actual club antes el cierre de la ventana estival.

Hay otro jugador más por el que el Cádiz CF puede conseguir un beneficio en este mercado estival. Cala contó que se trata de Rafa Llorente, jugador del filial cadista traspasado al Alcorcón en julio de 2024. La entidad cadista se quedón con el 50% de los derechos económicos de una futura venta. Según Cala, el Atlético de Madrid ha hecho una oferta por el atacante.