El Cádiz CF recibe ofertas por 10 millones de euros por varios jugadores pero no vende

La temporada 2025-26 ya está en marcha con la disputa de las dos primeras jornadas de LaLiga Hypermotion que el Cádiz CF resolvió con una victoria (1-0) sobre el Mirandés y un empate (1-1) en el campo del Leganés. El buen rendimiento ofrecido por algunos futbolistas es una buena noticia por los resultados poritivos, por el futuro de los propios jugadores y también por el beneficio que puede obtener el club en un futuro no muy lejano.

El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, desveló el jueves 28 de agosto que el club ha recibido no una, sino varias ofertas por algunos jugadores. La respuesta por parte de la entidad ha sido que no vende y Cala explicó la razón.

"Hemos revertido situación, tenemos activos de posibles ventas a diferencia de años anteriores", subrayó el responsable de la dirección deportiva.

Cala contó que el objetivo era "rejuvenecer la plantilla" con otro objetivo: generar plusvalías a final de la presente temporada en forma de traspasos.

Aseguró que "hemos recibido ofertas entre 10 millones de euros entre todas", pero el club decide aguantar y no vender ahora por un motivo muy concreto: "Creemos que van a valer mucho más". Se refirió al lavor de los jugadores por los que han llamado a las oficinas del club.

Cala dijo que con la reciente operación de Chris Ramos, con una cesión a Botafogo (Brasil) que incluye una opción de compra, es suficiente en este momento.