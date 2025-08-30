El delantero pretendido por el Cádiz CF, de baja médica por problemas de salud mental

El Cádiz CF se presenta a los dos últimos días del mercado de verano con bastante tarea pendiente de resolver. Además de buscar una solución para tres futbolistas con los que no cuenta desde hace tiempo (Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino), a priori deba propiciar salida de otro jugador más y acometer dos fichajes: un defensa centaral y un delantero.

El ariete elegido tras la marcha de Chris Ramos a Botafogo era Vladyslav Kopotun (24 años), perteneciente al Alcorcón. La entidad cadista hizo una oferta por el futbolista que fue rechazada por el equipo madrileño, que milita en Primera Federación. El director deportivo del Cádiz CF, Juan Cala, dijo el pasado jueves que Kopotu no "no es una opción" tras la negativa del Alcorcón.

Se desconoce si Cala dio por descartado del todo al jugador ucraniano o fue una estrategia en plena recta final del mercado. El delantero estaba deseando firmar los gaditanos al considerar que se trataba de un salto importante en su carrera (subir una categoría). Le queda sólo un año más de contrato (hasta el 30 de junio de 2026), por lo que al Alcorcón le interesaría venderlo ahora antes de que pueda irse gratis. En enero puede comprometerse con cualquier conjunto de cara a la campaña 2026-27.

El tiempo se echa encima y el Alcorcón no termina de encontrar un equipo que le dé el dinero que pide para traspasar al ariete que la pasada temporada marcó 14 goles. Mientras, el jugador se ha visto superado por la situación y no se ve en condiciones de trabajar con normalidad.

El atacante no lo está pasando bien y tiene una baja médica por problemas de salud mental, según informa el diario deportivo Marca. El futbolista se encuentra abatido, dolido con su actual club y en una situación difícil en el aspecto psicológico. Según su entorno, el Alcorcón se habría comprometido a venderle por una oferta superior al medio millón de euros pero no habría cumplido su compromiso cuando llegó esa propuesta del club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla.