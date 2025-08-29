Cádiz CF: adiós oficial a otro descarte

La fecha tope del mercado de fichajes se acerca de manera imparable y desde el Cádiz CF se tiene que meter la directa para solucionar los descartes que quedan por salir y los fichajes que aún deben ingresar en el equipo. Desde este viernes el entrenador respira un poco más tranquilo porque uno de los jugadores con el que no cuenta ya ha dicho adiós.

Ha sido por la tarde cuando el club ha confirmado la salida de Francisco Mwepu, delantero de 25 años que se encuentra lesionado tras una grave dolencia en una rodilla. Regresa al Atlético Sanluqueño (Primera Federación), donde ya estuvo hace dos campañas dejando un buen sabor de boca. Lo del curso pasado en el Cádiz CF fue otra cosa, pues se quedó en diez partidos y un solo gol.

El zambiano acababa contrato el 30 de junio del año próximo y la decisión del club ha sido una ampliación hasta 2027 y su salida a préstamo al conjunto verdiblanco, que controla el director deportivo cadista, Juan Cala. "Su situación es peculiar por una lesión grave de rodilla" de la que fue operado el pasado mes de abril.

Se prevé que el delantero pueda a volver a competir en octubre o noviembre, apuntó Cala. Precisamente en la presentación del último fichaje lo explicaba el lebrijano. "Al jugador le queda un año más de contrato con el Cádiz CF y la solución es renovar un año más (hasta 2027) partiendo salario en dos". Y es que la idea de que "vuelva a jugar para que retome el nivel deportivo del Cádiz CF o conseguir rentabilidad en un futuro traspaso".