Tabatadze alucina con el ambiente vivido en su debut en el Cádiz CF y da las gracias

Iuri Tabatadze se convirtió en el protagonista del partido entre el Cádiz CF y el Albacete. Debutó de manera oficial cuando saltó al césped en el minuto 86 y el 92 marcó el gol que se tradujo en la victoria (2-1). No pudo mejor estreno porque con su gol el conjunto amarillo pasó del empate al triunfo, es decir, de uno a tres puntos que son importantes para seguir sumando en el arranque de la temporada 2025-26.

El atacante atendió a los medios oficiales de la entidad cadista tras la victoria ante el Albacete obtenida el domingo 31 de agosto en el choque encuadrado dentro del tercer capítulo de LaLiga Hypermotion.

Sobre el debut, el futbolista georgiano se mostró muy feliz. No sólo jugó, sino que además hizo un gol que fue clave en un feliz desenlace.

Sus primeras palabras: "Gracias por la oportunidad. Sé que si llevase tiempo en el equipo,el entrenador me daría una oportunidad y demostraría que puedo jugar en esta liga. Gracias a todos".

No se quedó sólo con el resultado, con su estreno y con su gol. Disfrutó con su primera vivencia en el estadio Nuevo Mirandilla, con la pasión de una afición que celebró por todo lo alto el gol en el tiempo extra. "El ambiente es genial", subrayó Tabatadze después de su primer encuentro como cadista que será inolvidable para él.

Fue un debut soñado como él mismo reconoció una finalizado el partido, ya con los tres puntos en el bolsillo y con un papel importante en su puesta en escena. "El gol fue un sueño hecho realidad, estaba soñándolo en la cama y pude hacerlo realidad", aseguró Tabatadze.