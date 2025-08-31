Víctor Aznar habla de la presión de ser portero del Cádiz CF

El portero Víctor Aznar atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa después de la victoria del Cádiz CF (2-1) sobre el Albacete en el partido de la tercera jornada de LaLiga Hypermotion disputado el 31 de agosto en el estadio Nuevo Mirandilla. El conjunto amarillo fue capaz de sacar adelante el encuentro en su feudo con un tanto a última hora, en el tiempo de prolongación, que evitó el reparto de puntos.

Sensaciones tras las titularidades, tres consecutivas en el arranque de la temporada 2025-26 "Vengo de Segunda Federación, el salto no es fácil para nadie. Creo que en los partidos he tenido errores pero en lineas generales muy bien, estoy demostrando porqué me han subido. Poco a poco y madurar con los partidos en Segunda".

Al ser preguntado por el buen ambiente que se ve en el vestuario cadista, el cancebero explicó que "el fútbol es así, cuando se gana hay buen ambiente". Afirmó que "todos queremos aportar al club y las cosas están saliendo bien, llevamos siete puntos de nueve".

Sobre su progresión, el guardameta indicó que "todos los futbolistas tenemos una mejora muy grande, tengo 23 años y mucho margen de mejora". Aseguró que "cada partido me siento mejor". Contó que "el cambio es muy radical, veníamos de jugar contra el leganés, que viene de Primera División".

En relación a la próxima vuelta de David Gil, en la fase final de la recuperación de una lesión, Víctor Aanar dijo que "me alegro de que David vuelva. Aporta mucho en los entrenos. Tiene un nivel muy alto, es una admiración muy grande. Aprendí mucho de él. Si juego o no depende de la decisión del míster. Cada partido que juego intento hacerlo lo mejor posible".

El portero del Cádiz CF lanzó un mensaje a la afición después de la victoria en el encuentro ante el Albacete: "Vengo de Brasil y me motiva la presión de la afición en casa. Me encanta esa presión".