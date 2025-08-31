Heroico debut de Tabatadze en el Cádiz CF (2-1)

El Cádiz CF logró una victoria 'in extremis' sobre el Albacete en el debut de Iuri Tabatadze que no pudo ser más exitoso. El conjunto amarillo no hizo precisamente un buen partido, ni siquiera mereció ganar, pero un gol a última hora del georgiano, que llevaba pocos minutos sobre el césped, transformó el empate en un valioso triunfo (2-1) que levantó una oleada de euforia.

El Cádiz CF se quedó con tres puntos que confirman la importancia de hacerse fuerte en casa aunque flaqueó ante un adversario que apretó de lo lindo. Una recompensa quizás excesiva pero que premió su efectividad. Dos tiros, dos goles, ambos en el tiempo de alargue, uno en una parte. Tabatadze fue el héroe inesperado cuando aprovechó un grave error defensivo para dar un golpe sobre la mesa y otorgar una victoria que ya pocos esperaban.

Gaizka Garitano hizo un solo retoque en la alineación respecto a la que sacó en Leganés con la primera titularidad del curso para Brian Ocampo, ubicado en banda izquierda (después cambió de costado) como integrante del 4-4-2. Desde el arranque se libró una intensa lucha por la posesión de la pelota.

Los amarillos trataron de llevar la iniciativa pero se toparon con un rival rebelde que no sólo se resistió a ser dominado sino que fue el prmer en llevar peligro al área contraria. En el minuto 7, un error de bulto de Iker Recio al no despejar el esférico cuando le venía al pie lo aprovechó Jefté para batir a Víctor Aznar. El árbitro, tras ser avisado desde el VAR, revisió la acción en el monitor y anuló el tanto al considerar que el delantero se había ayudado de un brazo para controla el balón. Todos pensaban que iba a revisar un codazo sobre Yussi Diarra que dio paso al contragolpe con gol, pero lo que observó fue una mano en el control anterior al remate que Jefté, muy enfadado, negó una y otra vez.

Los localese respiraron, sobre todo Iker Recio tras un fallo de patio de colegio, pero la realidad fue que no se encontraron nada cómodos. En la primera llegada, en el minuto 20, Álvaro García Pascual reclamó penalti por un agarrón de Javi Villar que existió aunque el colegiado no lo consideró punible.

Las dudas dieron paso a un arreón superado el ecuador de la primera mitad. Suso entró en contacto con el cuero y el equipo lo notó. También Ocampo con una brillante jugada y posterior remate abortado por un zaguero. Los dos jugones aparecieron a cuentagotas pero cuando lo hicieron el equipo creció en ataque.

La primera mitad se desarrolló sin un dueño claro, con alternativas y sin oportunidades claras. Le costó un mundo a los amarillos frente a un contrincante con descaro que no dudó en presionar arriba y obligó a los locales a jugar con pelotazos. Mientras, los guardametas tuvieron más trabajo para sacar de puerta que para hacer paradas. En el 39, Iker Recio despejó a lo justo para impedir el remate de Puertas en boca de gol.

Ni un tiro a puerta en el primer tiempo. Bueno, sí, uno en la prolongación que fue suficiente para que el Cádiz CF se marchase al intermedio con 1-0. Un disparo, el primero, y gol. Máxima efectividad. Cuando el primer periodo agonizaba, Suso se internó en el área con la pelota pero se giró hacia atrás al verse muy tapado, levantó la cabeza y sirvió a Brian Ocampo, quien nada más controlar, con el balón en reposo, soltó un derechaz con el exterior que se coló en la portería cerca de la escuadra. Sólo un tiro, un solo gol, pero menudo gol, de esos que forman parte de los resúmenes entre los mejores de la jornada y quién sabe si de la temporada.

El uruguayo, nada más anotar, se quedó parado, sonriente, como diciendo 'mirad lo que acabo de hacer' mientras recibió el aplauso unánime desde lagrada y las felicitaciones de sus compañeros. Un genialidad suya rompió el empate justo antes del descanso, poco después de que De la Rosa, con molestias, tuviese que dejar su sitio a Álex Fernández, colocado en el lado izquierdo. El cero a cero quizás hubiese sido lo más justo al intermedio, pero esto va de acierto y Ocampo dio en la diana.

El marcador condicionó el inicio de la segunda mitad. El Albacete tomó el mando con una decidida apuesta ofensiva y el Cádiz CF se echó atrás para tratar de sorprende a la contra. En el 51, Ocampo desbordó con la derecha y su disparo con la izquierda se escapó por encima del larguero.

El asedio del quesó mecánico llegó a ser agobiante. En el 54, entre la defensa y Víctor Aznar repelieron dos disparos en la misma jugada en un claro aviso. Los de casa intentaron aliviarse con la posesión del cuero pero se impuso la realidad. En el 58, un centro del interior del área lo cabeceó Puertas sin oposición para anotar el gol del empate. Climent perdió la marca del atacante, que no perdonó delante de la portería.

El 1-1 deparó un mini partido de algo más de media hora en la que se iba a decir hacia dónde se inclinaba la balanza, con el Albacete lanzado en ataque y el Cádiz CF con dudas. El equipo amarillo pareció por momentos el visitante y el cuadro blanco el local. Garitano quitó a Suso y Ocampo, dio entrada a Caicedo y Roger Martí y afrontó el tramo definitivo sin los jugones y sin extremos puros, con tres centrales y dos carrileros.

Mientras, el Albacete metía el miedo en el cuerpo con peligrosos centros laterales. El segundo gol parecía más cerca de los manchegos que de los gaditanos, con escasos recursos arriba y abocados a remangarse atrás para evitar un disgusto aunque con carácter para intentar generar ocasiones. Eso sí, con más corazón que cabeza.

Como en la primera parte, el Cádiz CF encontró enormes dificultades en la faceta ofensiva. Lo resultó casi imposible tirar a puerta. Garitano tiró de Obeng y Tabatadze, al que hizo debutar en los instantes finales cuando el empate parecía inamovible. El georgiano jugó como segundo punta y apenas entró en contacto con el balón pero cuando entró en contacto con él fue para marcar el gol de la victoria en el 92 al aprovechar una mala cesión atrás de Dani Bernabéu. El atacante se quedó solo delante de Mariño y lo batió con solvencia con un tiro raso. Del empate al triunfo en el único tiro a puerta de los amarillos en la segunda parte.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén (Obeng, 86'), Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Diarra, De la Rosa (Álex Fernández, 44'), Brian Ocampo (Roger Martí, 64'), Suso (Caicedo, 64') y García Pascual (Tabatadze (86').

Albacete: Mariño, Fran Gámez (Bernabéu, 89'), Javi Moreno, Javi Villar, Gómez (Escriche, 46'), Riki, Meléndez, Puertas (Higinio, 78'), Morcillo (Lazo, 89'), Jefté (Valverde, 46') y Agus Medina.

Goles: 1-0 (45'+5') Brian Ocampo. 1-1 (58') Puertas. 2-1 (92') Tabatadze.

Árbitro: Miguel González (asturiano). Amonestó a los locales De la Rosa (44'), Kovacevic (69') Climent (83') e Iker Recio (87'), y a los visitantes Jefté (9'), Puertas (17') y Escriche (76').

Incidencias: Partido de la tercera jornada disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.