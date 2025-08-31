La felicidad del entrenador del Cádiz CF

Gaizka Garitano respiraba tranquilo al final del encuentro ante la segunda victoria de su equipo, esta vez 2-1 sobre el Albacete. El técnico del conjunto cadista atendía a los medios en rueda de prensa para valorar la victoria in extremis.

En primer lugar, el técnico analizaba la victoria cosechada en el Nuevo Mirandilla: "Hemos estado bien, por momentos nos ha costado. Ha sido un partido complicado ante un gran rival. Tienen un gran potencial, no hemos estado a gusto en todo el partido".

La decisión para efectuar los cambios, siendo llamativa sacar del césped a la vez a Suso Fernández y Brian Ocampo: "Necesitábamos meter un jugador más atrás, ellos estaban llegando y por eso ha llegado el gol. Con los dos puntas ha llegado el gol. Sabíamos el nivel del equipo contrario y nos ha costado. También hay que jugar este tipo de partidos".

Sensaciones del Cádiz CF después de sumar siete de los nueve primeros puntos, un arranque que nada tiene que ver con el del curso pasado. “Estoy contentísimo, sé lo que cuesta ganar. Conozco el nivel del Albacete, si bien tenemos que intentar mejorar el equipo. Estoy contentísimo con el resultado, podríamos haber terminado en empate”, recalcaba el preparador del equipo gaditano.

Lo que aguarda las últimas horas de mercado hasta su cierre definitivo este lunes. "Todos los equipos estamos igual, seguro que al Albacete le falta algún jugador, es lo normal en los últimos días. Necesitamos mejorar la plantilla en algunas posiciones. Es una situación de mercado, se hacen las cosas en las últimas 24 horas. Tenemos un buen equipo pero hay que mejorarlo. Por nuestra exigencia hay que terminar de mejorar la plantilla, más potencial en determinadas posiciones".

Nombre propios. "Moussa y Diarra están haciendo un gran trabajo. Iuri (Tabatadze) ha hecho dos entrenamientos con nosotros, acaba de llegar. Necesitamos mejorar algunas cosas y tener más potencial en algunas situaciones".

Y tuvo palabras para la masa social del equipo. "A pesar de no haber estado bien nosotros, la afición no ha estado de diez, ha estado de 70. Tenemos la mejor afición. Estos cuando aprietan, el equipo contrario se caga vivo. Tenemos que ir todos a una", finalizaba.