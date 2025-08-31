Oficial: el Cádiz CF también despide a Rubén Alcaraz

El Cádiz Club de Fútbol emitió un breve comunicado la noche del domingo 31 de agosto en el que anunció que comunica la rescisión del contrato de Rubén Alcaraz, al que le restaba un año de relación laboral con el club (hasta el 30 de junio de 2026).

El jugador catalán llegó al conjunto amarillo en enero 2022, en Primera División. Durante su estancia de tres años ha participado en 112 partidos oficiales y marcado once goles.

El centrocampista es el último de los jugadoes en salir de los que formaban parte de la lista de descartes elaborada por el club al final de la pasada temporada 2024-25.

La entidad cadista se despidió del medio barcelonés con buenas palabras. El Cádiz CF "le agradece su compromiso durante su etapa como cadista y le desea éxitos en su futuro profesional".